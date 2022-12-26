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Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное в ДНР жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье. Об этом по итогам оперативного совещания 26 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Увеличились темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное жилье и имущество из-за боевых действий. Выполнено поручение по установке в школах и детских садах сигнализации — тревожная кнопка установлена везде, за исключением одной школы в Мариуполе и нескольких дошкольных учреждений», — написал он Telegram-канале.

Врио главы республики также сообщил, что на оперативном совещании с правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов обсуждались задачи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и рассматривались вопросы восстановительных работ в ДНР.

20 декабря президент России на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Пушилиным заявил, что Киев намеренно атакует жилые кварталы Донецка, из-за чего страдают мирные жители.

В тот же день при обстреле Донецка боевиками получили повреждение офис Международного комитета Красного Креста (МККК) и здание Национального медицинского университета. В МККК заявили, в свою очередь, что решительно осуждают обстрел их офиса.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

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