Во Франции врачи частной практики объявили забастовку до 2 января с требованием удвоить оплату за прием пациентов. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил телеканал BFMTV.

«Врачи призывают закрыть свои кабинеты с понедельника с требованием повысить плату за прием с €25 до €50», — пояснили ведущие в эфире новостной программы.

Кроме того, врачи требует улучшения условий труда.

Отмечается, что акция стала уже второй за месяц. До этого забастовка прошла в начале декабря. Организатором выступает ассоциация «Врачи для завтрашнего дня», созданная в сентябре 2022 года, чтобы привлечь внимание к нехватке врачей в стране и трудным условиям их работы.

Забастовки во Франции проходят и в других сферах. Так, французские профсоюзы начали общенациональную забастовку, требуя повышения зарплат на фоне инфляции. Из-за общенациональной забастовки компания Eurostar отменила отправление некоторых поездов.

14 декабря сообщалось, что профсоюзы Франции призвали к новым забастовкам в парижском метро в январе, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда. В совместном коммюнике указано, что новые забастовки объявлены из-за того, что требования работников транспорта не были услышаны.

Еще в октябре газета The Guardian сообщила, что забастовки во Франции во время энергетического кризиса усугубили ситуацию в стране.

Франция и другие европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и обширным энергетическим кризисом на фоне проводимой энергетической политики и в том числе введения санкций против России после начала спецоперации по защите Донбасса.

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