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Во Франции из-забастовки отменили движение ряда поездов

Eurostar отменила отправление некоторых поездов из-забастовки во Франции
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Фото: Global Look Press/Jasper Jacobs
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Компания Eurostar отменила отправление некоторых поездов во вторник, 18 октября, из-за общенациональной забастовки во Франции. Об этом сообщается на сайте компании.

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В частности, говорится об отмене ряда поездов, следующих по маршруту Париж — Лондон и обратно.

Компания уточнила также, что пассажиры, которые приобрели билеты на данные рейсы, могут бесплатно обменять их на другие даты при наличии свободных мест или получить электронный ваучер Eurostar на будущие поездки.

Во Франции уже две недели продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. Сотрудники требуют повысить зарплату на 10%, а также индексировать оплату труда за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.

Также забастовки проходят на двух нефтеперерабатывающих заводах компании ExxonMobil.

9 октября газета The Guardian сообщила, что забастовки во Франции во время энергетического кризиса усугубили кризисную ситуацию в стране, повлияв и на то, что очереди на автозаправки стали еще больше.

В тот же день стало известно о нехватке топлива на 30% АЗС во Франции. Уточнялось, что самая сложная ситуация — в департаменте О-де-Франс.

3 октября сообщалось, что в столичном регионе Франции в связи с нехваткой дизельного топлива и бензина начали закрываться автозаправочные станции, причиной стала забастовка сотрудников нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies. Как следует из интерактивной карты заправочных станций, от нехватки топлива страдает ряд объектов по всей Франции: речь идет о станциях, в частности, в департаментах Кальвадос, Алье и Тарн.

Франция и другие европейские страны столкнулась с ростом цен на энергоносители и обширным энергетическим кризисом после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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