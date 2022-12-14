Профсоюзы Франции анонсировали новые забастовки в Париже

Профсоюзы Франции призвали к новым забастовкам в парижском метро в январе, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил телеканал BFMTV.

В совместном коммюнике указано, что новые забастовки объявлены из-за того, что требования работников транспорта не были услышаны.

«В этой связи профсоюзы призывают продолжить и ужесточить протестное движение в январе 2023 года», — сообщил телеканал со ссылкой на документ.

Отмечается, что профсоюзы остались недовольны итогом встречи с бывшим премьер-министром страны и новым главой автономного агентства парижского транспорта (RATP) Жаном Кастексом, которая состоялась на прошлой неделе. В свою очередь, руководство RATP сообщило, что уже индексировало зарплаты сотрудников на 2,2% в июле и обещало повторить эту меру в январе 2023 года.

Как сообщили в компании, в текущем году на надбавки сотрудникам было потрачено €200 млн.

Предыдущая забастовка состоялась 10 ноября и привела к нарушению работы подземного и наземного транспорта. Из 15 линий парижского метрополитена в нормальном режиме работали только две. В Париж из ряда пригородов можно было добраться лишь с четырьмя пересадками.

Ранее, 18 октября, французские профсоюзы начали общенациональную забастовку, требуя повышения зарплат на фоне инфляции. Из-за общенациональной забастовки компания Eurostar отменила отправление некоторых поездов.

В том же месяце газета The Guardian сообщила, что забастовки во Франции во время энергетического кризиса усугубили ситуацию в стране.

Франция и другие европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и обширным энергетическим кризисом на фоне проводимой энергетической политики и в том числе введения санкций против России после начала спецоперации по защите Донбасса.

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