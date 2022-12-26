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Эрдоган пообещал закрыть 30-километровую брешь на границе с Сирией

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Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
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Турция закроет 30-километровую брешь на границе с Сирией, откуда для нее исходит угроза терроризма. Об этом сообщил в понедельник, 26 декабря, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства страны.

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Он отметил, что такое решение Анкара примет с целью полной ликвидации угрозы терроризма, «которая исходит с территории Сирии».

20 ноября минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК) причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел ранее в ноябре. За пять дней в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии было ликвидировано более 300 террористов. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

Позже Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Он добавил, что не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.

15 декабря Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом.

Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон назвал 17 декабря преждевременным шагом планируемую Турцией наземную операцию в Сирии.

По его словам, Москва с пониманием относится к чувствительным для Анкары вопросам защиты южных границ Турции, но исходит из необходимости неукоснительного соблюдения принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета Сирии.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года.

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