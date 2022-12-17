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В МИД РФ назвали преждевременным планирование Турцией операции в Сирии

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Фото: Global Look Press/Boracan
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Россия считает планируемую Турцией в Сирии наземную операцию преждевременным шагом. Об этом 17 декабря заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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«В целом считаем, что такая операция является преждевременной, может привести к дальнейшей эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооруженное противостояние», — сказал он в интервью ТАСС.

Пилипсон отметил, что генштабы и разведка РФ и Турции поддерживают плотный контакт по данной теме. По его словам, Москва с пониманием относится к чувствительным для Анкары вопросам защиты южных границ Турции, но исходит из необходимости неукоснительного соблюдения принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета Сирии.

Пилипсон напомнил, что единственный на сегодня эффективный способ урегулирования кризиса в сирийском государстве, астанинский формат, был запущен благодаря усилиям России, Турции и Ирана.

Ранее, 15 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным предложил ему провести трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По словам Эрдогана, Путин воспринял инициативу положительно.

Как 2 декабря отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, потенциальная возможность для проведения переговоров Асада и Эрдогана при посредничестве России есть и Москва этому готова поспособствовать.

До этого, 20 ноября, Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов.

Эрдоган назвал воздушную операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по его урегулированию, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. За это время Турция провела на севере Сирии уже три военные операции.

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