Речь Карла III стала самым просматриваемым рождественским телеобращением в Британии

Рождественское телеобращение короля Великобритании Карла III посмотрели около 11 млн зрителей, что стало самым просматриваемым телеобращением монарха в Соединенном Королевстве с начала существования рейтингов телевизионных программ (уже около 20 лет), сообщило 26 декабря издание The Guardian.

По его данным, около 8,1 млн зрителей посмотрели рождественскую речь Карла III на канале BBC One, еще 1,58 млн на ITV и 929 тыс. на BBC Two.

Видеообращение к народу монарх записал в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке.

В своей речи Карл III почтил память матери королевы Елизаветы II и отца принца Филиппа, а также пожелал британцам в Рождество мира и счастья.

Также он затронул тему экономического кризиса в стране, особо выделив благотворительные организации и их волонтеров, которые жертвуют свои средства и время на помощь нуждающимся.

Карл III стал королем после смерти своей матери, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Торжественная церемония его коронации состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.