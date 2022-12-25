Карл III в рождественском обращении затронул тему экономического кризиса

Король Великобритании Карл III в своей первой рождественской речи затронул тему экономического кризиса в стране. Его обращение транслировали британские телеканалы 25 декабря.

«В это время большой тревоги и лишений — будь то у тех людей в мире, кто сталкивается с конфликтами, голодом или природными бедствиями, будь то у тех в нашей стране, кто ищет способы оплатить свои счета или накормить и согреть свои семьи, — это проявляется в человечности людей во всех частях Великобритании и в странах содружества, которые со столь большой готовностью откликаются на бедственное положение других», — сказал монарх.

Он особо выделил благотворительные организации и их волонтеров, которые жертвуют свои средства и время на помощь нуждающимся.

Ранее в этот день члены британской королевской семьи почтили память покойной королевы Елизаветы II во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве. Церковь посетило около 1,8 тыс. человек, в том числе Карл III, королева-консорт Камилла, принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт с детьми и другие члены монаршей семьи.

Карл III стал королем после смерти своей матери королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.