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Британская королевская семья почтила память Елизаветы II в Рождество

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Фото: REUTERS/Yui Mok/Pool
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Члены британской королевской семьи почтили память покойной королевы Елизаветы II во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве. Трансляция богослужения проводилась в ночь на 25 декабря.

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Служба «Вместе в Рождество» состоялась заранее — 15 декабря. В этот день церковь посетили около 1,8 тыс. человек, в том числе король Карл III, королева-консорт Камилла, принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт с детьми и другие члены монаршей семьи.

Во время церемонии британский пианист Алексис Френч исполнил композицию «Холодной зимой» (In the Bleak Midwinter), при этом на рояль проецировалась фотография Елизаветы II.

Как отметила Кейт Миддлтон, Ее Величество с большой теплотой относилась к Рождеству, поскольку этот праздник объединял большую семью Виндзоров. В свою очередь, принц Уильям процитировал рождественское послание королевы 2012 года, в котором также подчеркивалась значимость родственных уз.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 8 сентября. Она царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.

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