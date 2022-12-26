Авиакомпания iFly полностью отменила полеты из России в Египет

Авиакомпания iFly уведомила об отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории России. Об этом 26 декабря сообщил ее партнер — туроператор Tez Tour.

«В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории Российской Федерации», — уточнили «Известиям» в пресс-службе.

Авиакомпания практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7,5 тыс. пассажиров с территории Египта, организовав 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России. В Хургаде остались единичные туристы, чей отпуск еще не завершен.

Им предложат варианты перелета в индивидуальном порядке. Вывоз туристов из Шарм-эш-Шейха запланирован на период с 28 по 31 декабря.

В будущем планируется продолжить работу над получением разрешения на выполнение рейсов в Египет, чтобы восстановить полетную программу.

Компания iFly с 15 декабря отменила все свои рейсы в Египет в связи с ограничениями для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, потребовавшей от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который нельзя получить из-за антироссийских санкций.

Росавиация сообщила, что проводит согласование маршрута, поскольку iFly намеревалась лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. 16 декабря ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.

Поэтому Росавиация рекомендовала iFly обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки их пассажиров.

С россиянами, которые уже успели вернуться на родину, 19 декабря поговорили «Известия». Туристы отметили, что Tez Tour минимизировал возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. При этом перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.