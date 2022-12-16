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В Росавиации прошло совещание по вопросу полетов iFly в Египет через Сирию
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В Росавиации прошло совещание по вопросу полетов iFly в Египет через Сирию

Росавиация готова оказать содействие авиакомпании iFly в организации возврата российских туристов из Египта
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Фото: commons.wikimedia.org
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В Росавиации 16 декабря состоялось совещание с руководителем авиакомпании iFly Кириллом Романовским по вопросу выполнения рейсов из России в Египет через воздушное пространство Сирии.

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В ведомстве рассказали, что перед совещанием авиакомпания предоставила пакет документов об оценке рисков для выполнения пассажирских авиарейсов через воздушное пространство этой страны. Специалисты Росавиации, ознакомившись с ними, обнаружили в докладе существенные недостатки, о чем и проинформировали руководителя авиакомпании.

В результате согласование вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими судами на сегодняшний день не завершены.

В этой связи Росавиацией было вновь рекомендовано iFly обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки их пассажиров. В качестве альтернативных вариантов авиакомпании было предложено рассмотреть вопрос возврата авиабилетов на перевозки, которые она не в силах выполнить в ближайшее время.

Также отмечается, что Росавиация готова оказать содействие авиакомпании в организации возврата российских туристов из Египта.

Российская чартерная авиакомпания iFly — один из крупнейших перевозчиков в Египет. 15 декабря она не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно.

В iFly возникшие проблемы объяснили тем, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций.

После авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, одна Росавиация сочла это небезопасным. В ведомстве указали, что на сегодняшний день полеты в воздушном пространстве этой страны потенциально опасны для полетов гражданских воздушных судов.

Вылета из Москвы ожидают пассажиры нескольких рейсов iFly, это более 1 тыс. человек. Еще около 1 тыс. человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию, отметили накануне в авиакомпании.

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