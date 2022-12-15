Авиакомпания iFly объяснила задержки рейсов в Египет

Рейсы авиакомпании iFly задерживаются в связи с закрытием воздушного пространства Иордании, сообщили в четверг, 15 декабря, «Известиям» в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, 10 декабря там получили требование от авиационных властей Иордании о предоставлении страхового сертификата, покрывающего ответственность перед третьими лицами, выпущенного в Лондоне и классифицированного А++. Этот документ необходим для дальнейшего использования воздушного пространства Иордании.

Однако получение сертификата невозможно из-за санкций, введенных в отношении российских авиакомпаний.

«Авиакомпания iFly имеет действующий страховой сертификат, выпущенный российской страховой компанией, покрывающий все риски, в том числе риски гражданской ответственности перед третьими лицами. Такой сертификат до недавнего времени соответствовал требованиям авиационных властей Иордании для пролета в воздушном пространстве страны. Авиакомпания разработала альтернативный маршрут для выполнения рейсов в Египет и в настоящее время находится в ожидании согласования маршрута авиационными властями России», — объяснили в iFly

В настоящее время вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly, это более 1000 человек. Еще около 1000 человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию, подчеркнули в авиакомпании.

«Туристы, ожидающие вылета в аэропорту Внуково, получают ваучеры на воду и питание в соответствии с установленными правилами ФАП-82. Пассажиры ночных рейсов были размещены в гостиницах. Туристам, находящимся на египетских курортах, было продлено размещение в отелях до дальнейшего уведомления со стороны представителей авиакомпании и туроператора», — сообщили в пресс-службе.

Вылет задержанных рейсов из аэропорта Внуково ожидается 15 декабря во второй половине дня, как только будет получено разрешение Росавиации на использование альтернативного маршрута, заключили в iFly.

Ранее, 15 ноября, в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари анонсировали, что количество прямых авиарейсов между Россией и Египтом будет увеличено. Кроме того, страны заявили о планах заключить соглашение о летной годности, которое поможет развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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