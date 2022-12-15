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Росавиация попросила iFly пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков

Росавиация рекомендовала iFly пересадить пассажиров на рейсы в Египет других перевозчиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Росавиация направила задержавшей рейсы в Египет авиакомпании iFly телеграмму, в которой попросила авиаперевозчика пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний с целью недопущения нарушения их прав и отчитаться о принятых мерах до 18:00 мск. С документом 15 декабря ознакомились «Известия».

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Речь идет об около 2 тыс. человек шести рейсов. Три из них — из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — пока не отменены, но перенесены на 14–20 часов, обратные три — уже отменили.

«При осуществлении рейсов RSY707/708, RSY709/710 и RSY711/712 авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии — региона, потенциально опасного для полетов гражданских воздушных судов, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов», — объяснили в ведомстве.

В связи с чем Росавиацией сейчас начаты процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими самолетами.

Отмечается, что информацию о проведении предварительной работы, подтверждающей фактические меры по безопасному использованию воздушного пространства Сирии для полетов в Египет, а также оценке существующих рисков, включая перечень разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков, авиакомпания iFly в Росавиацию, перед тем как планировать полеты, как установлено правилами, не направляла.

В настоящее время более тысячи клиентов туроператора Tez Tour ждут своего вылета в Египет в аэропорту Внуково. Как пояснила турфирма «РИА Новости», рейсы авиакомпании iFly, следующие в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, «задерживаются в связи с закрытием Иорданией своего воздушного пространства».

Пассажиры ночных рейсов были размещены в гостиницах у аэропорта. Клиенты Tez Tour, которые должны вылететь в Россию с курортов Египта, продолжают свой отдых в отелях до последующего уведомления.

Ранее в четверг сообщалось, что авиакомпания iFly не может осуществить вылет, так как авиационные власти Иордании 10 декабря потребовали от нее предоставить страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами, «выпущенный в Лондоне и классифицированный А++». Хотя еще до 14 декабря воздушное пространство Иордании использовалось iFly при выполнении рейсов в Египет, пояснили в Tez Tour.

Получение указанного страхового сертификата невозможно из-за применяемых в адрес российских авиакомпаний санкций. Известно, что авиакомпания уже разработала альтернативный маршрут для полета и согласовывает его с авиационными властями России. Вылет задержанных рейсов ожидается вечером 15 декабря, как только будет получено разрешение.

Ранее, 15 ноября, в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари анонсировали, что количество прямых авиарейсов между Россией и Египтом будет увеличено. Кроме того, страны заявили о планах заключить соглашение о летной годности, которое поможет развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.

Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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