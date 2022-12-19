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Застрявшие в Египте пассажиры iFly рассказали о возвращении в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Съемочная группа «Известий» пообщалась с россиянами, застрявшими в Египте из-за запрета для перелетов авиакомпании iFly в воздушном пространстве Иордании, и узнала, как проходило их время перед отправкой домой. Некоторые из них пожаловались на долгое ожидание в аэропорту.

Многие из собеседников «Известий» отметили, что туроператор сделал всё, чтобы минимизировать возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. Однако перенос и ожидание рейсов вызвал определенный дискомфорт.

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«Никаких денег, всё бесплатно, всё хорошо было организовано. Только очень долго всё было организовано в аэропорту. Мы должны были вылетать в семь часов, а вылетели только в 12. Была задержка рейса. Не испугались», — рассказала одна из туристок.

Ее слова подтвердили две подруги, отдыхавшие вместе в Хургаде.

«Нас сразу же переселили. Мы два дня были в одном отеле и один в другом. Потом рейс переносили. Мне кажется, что раз пять переносили рейс. У нас были собрания с гидом два раза в день. В 4 часа вчера нам сказали, что мы собираемся и едем домой. И мы дома», — отметили они.

Ранее в этот день стало известно, что авиакомпания iFly начала вывозить своих застрявших в Египте пассажиров на рейсах Red Wings. 17–18 декабря удалось доставить в Россию как минимум 880 человек.

iFly с 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, которая потребовала от авиакомпании предоставления иностранного страхового сертификата, который, в свою очередь, невозможно получить из-за антироссийских санкций.

В связи с этим авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, но Росавиация сочла это небезопасным. Поэтому ведомство рекомендовало iFly обратиться к другим российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозку их пассажиров.

iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, с 20 декабря их планируется возобновить.

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