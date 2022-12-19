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В Россию вернулись около 900 первых застрявших в Египте пассажиров iFly

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Авиакомпания iFly начала вывозить своих застрявших в Египте пассажиров на рейсах Red Wings в прошедшие выходные. 17–18 декабря удалось доставить в Россию как минимум 880 человек, следует из информации источников «Известий» и открытых данных.

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В Москву вернулись около 810 туристов на двух рейсах, сообщил источник, близкий к iFly. 70 клиентов Tez Tour вернулись из Хургады в Санкт-Петербург утром 18 декабря, рассказали «Известиям» в туроператоре. На этом же рейсе в Северную столицу должны были отправить 150 клиентов Fun&Sun (бывшей TUI), заявлял журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов.

Представитель Fun&Sun не смог оперативно назвать «Известиям» количество вернувшихся в Россию клиентов туроператора, но уточнил, что планируется еще один рейс 20 декабря из Хургады в Екатеринбург.

Из 810 вернувшихся в Москву пассажиров около 690 человек — это клиенты Tez Tour, следует из сообщения туроператора. Всего за выходные было выполнено лишь три рейса с египетских курортов в Москву и Петербург, на которых удалось забрать застрявших туристов.

«Кроме этого, по данным iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии», — сказали в Tez Tour.

В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется еще 15 вывозных рейсов, вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря, добавили там.

В пятницу 16 декабря рейсов iFly как из Египта, так и из России ждали около 5 тыс. человек, но за выходные их число выросло. На 18 декабря только в Хургаде находились около 3 тыс. клиентов Tez Tour, рассказал журналистам менеджер туроператора на этом курорте Тамер Саид.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курортный туман: в РФ вернулись первые застрявшие в Египте туристы

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