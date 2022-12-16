Авиакомпания iFly заявила о планах возобновить рейсы в Египет с 20 декабря

Авиакомпания iFly отменяет рейсы в Египет до 19 декабря, а с 20 декабря планирует их возобновить. Об этом 16 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

В компании отметили, что ищут варианты по возвращению своих пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Решение об отмене рейсов до 19 декабря, как сообщили в компании информагентству, принято из-за запретов на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута.

В планах авиакомпании возобновить полеты с 20 декабря.

Российская чартерная авиакомпания iFly — один из крупнейших перевозчиков в Египет. 15 декабря она не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно.

В iFly возникшие проблемы объяснили тем, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций.

После авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии.

16 декабря в Росавиации состоялось совещание с руководителем авиакомпании iFly Кириллом Романовским. В ведомстве рассказали, что перед совещанием авиакомпания представила пакет документов об оценке рисков для выполнения пассажирских авиарейсов через воздушное пространство Сирии. Специалисты Росавиации, ознакомившись с ними, обнаружили в докладе существенные недостатки.

В результате согласование вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими судами на сегодняшний день не завершено.

Согласно последним данным, в ожидании рейсов находится около 5 тыс. пассажиров в Египте и России. Большинство из них уехало в свои дома в Москве, однако те, кому необходимо жилье, получили места в отелях, которые оплачивает компания.