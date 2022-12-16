В iFly объяснили причину продажи билетов после закрытия неба Иордании

Представитель iFly Валерия Ященко 16 декабря объяснила «Известиям», почему авиакомпания продолжала продавать билеты на рейсы в Египет после отказа властей Иордании в использовании воздушного пространства перевозчиком.

По ее словам, продавая билеты, iFly получила разрешение на пролет через воздушное пространство Сирии, однако позже его отозвали. На вопрос журналистов о том, почему компания не летает через Турцию, представитель пояснила, что самолеты имеют двойную регистрацию — российскую и ирландскую, поэтому небо Турции для них закрыто.

Она также отметила, что разрешение на полеты через Сирию всё еще могут одобрить.

«Во-первых, небо Сирии не закрыто для пролета гражданских воздушных судов. Более того, мы получили одобрение со стороны сирийских авиационных властей», — пояснила Ященко.

Представитель iFly добавила, что в настоящий момент в ожидании рейсов находятся около 5 тыс. пассажиров в Египте и России. Большинство из них уехало в свои дома в Москве, однако те, кому необходимо жилье, получили места в отелях, которые оплачивает компания.

В настоящий момент авиакомпания направила документы в Росавиацию и ожидает разрешения на полет через Сирию.

Российская чартерная авиакомпания iFly — один из крупнейших перевозчиков в Египет. 15 декабря она не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно. Сообщалось, что авиаперевозщик может полностью прекратить полеты в эту страну в преддверии Нового года.

В iFly возникшие проблемы объяснили тем, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций. Тогда была направлена просьба в Росавиацию разрешить полеты над территорией Сирии. Однако в ведомстве заявили, что регион потенциально опасный для полетов гражданских самолетов, и рекомендовали пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний.