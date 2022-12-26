Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов
Армия
ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР
Общество
В «Ростехе» сообщили о начале летных испытаний двигателя для SSJ NEW и Бе-200
Армия
В ЛНР заявили о катастрофических потерях ВСУ в Артемовске
Мир
Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское
Мир
В Днепропетровске демонтировали памятники Горькому и Чкалову
Общество
МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск
Общество
Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
Страна
Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей
Общество
Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске
Общество
Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите
Мир
Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество

Болгары остались недовольны назначением сексолога на должность посла Украины

Читатели Dir.bg выразили недовольство по поводу назначения сексолога Илащук послом Украины в Болгарии
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели болгарского портала Dir.bg выразили недовольство из-за назначения на должность нового посла Украины в Болгарии сексолога Олеси Илащук, у которой нет опыта в дипломатии.

Определились с солдатами: ЕС заявил об обучении 15 тыс. украинских военных
При этом новые санкции против РФ Брюссель не анонсировал

Комментаторы посчитали решение президента Украины Владимира Зеленского оскорбительным.

«Показательно отношение Зеленского к Болгарии, что теперь у нас посол клинический психолог и терапевт. Видимо нас считают сумасшедшими», — написал пользователь с ником «Не става ясно може би».

Читатели также обратили внимание на то, что Илащук была замешана в коррупционном скандале с ювелирной компанией «Джемма», где она работала менеджером в 2010-2015 годах.

«Человек с «безупречным» прошлым. Ну и другого от такой помойной страны и людей вместе с их президентом и ждать не приходится. Пусть и здесь отмывает деньги, будет прачечная», — заявил комментатор «Па много авторитетна».

О назначении Илащук новым послом Украины в Болгарии стало известно 26 декабря. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины. При этом в документе нет информации о предыдущем месте работы женщины. Как сообщил ряд украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский гештальт институт», а в социальных сетях она заявляла себя клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Страница Илащук не верифицирована.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла страны в Германии. Мельник известен своими скандальными высказываниями. Так, в мае он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя немецкого президента. 18 ноября представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Мельника назначили замглавы украинского МИДа.

До этого, 3 сентября, новым послом Украины в Германии назначен Алексей Макеев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022