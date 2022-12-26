Болгары остались недовольны назначением сексолога на должность посла Украины

Читатели болгарского портала Dir.bg выразили недовольство из-за назначения на должность нового посла Украины в Болгарии сексолога Олеси Илащук, у которой нет опыта в дипломатии.

Комментаторы посчитали решение президента Украины Владимира Зеленского оскорбительным.

«Показательно отношение Зеленского к Болгарии, что теперь у нас посол клинический психолог и терапевт. Видимо нас считают сумасшедшими», — написал пользователь с ником «Не става ясно може би».

Читатели также обратили внимание на то, что Илащук была замешана в коррупционном скандале с ювелирной компанией «Джемма», где она работала менеджером в 2010-2015 годах.

«Человек с «безупречным» прошлым. Ну и другого от такой помойной страны и людей вместе с их президентом и ждать не приходится. Пусть и здесь отмывает деньги, будет прачечная», — заявил комментатор «Па много авторитетна».

О назначении Илащук новым послом Украины в Болгарии стало известно 26 декабря. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины. При этом в документе нет информации о предыдущем месте работы женщины. Как сообщил ряд украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский гештальт институт», а в социальных сетях она заявляла себя клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Страница Илащук не верифицирована.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла страны в Германии. Мельник известен своими скандальными высказываниями. Так, в мае он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя немецкого президента. 18 ноября представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Мельника назначили замглавы украинского МИДа.

До этого, 3 сентября, новым послом Украины в Германии назначен Алексей Макеев.