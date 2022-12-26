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В Госдуме заявили об отсутствии у Киева конкретного плана по захвату Крыма

Депутат Госдумы Новиков указал на отсутствие у Киева конкретного плана по захвату Крыма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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У Киева нет конкретного плана по захвату Крыма. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
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По его словам, делающие заявления о намерении забрать Крым лица, являются участниками информационной войны. Он подчеркнул, что таким образом в Киеве пытаются подбодрить население на фоне осложнения ситуации на Украине.

«Под этими заявлениями не просматривается конкретный и результативный план. Вернуть Крым для Украины невозможно ни военным путем, ни путем дипломатии», — заявил Новиков в беседе с «Лентой.ру».

Депутат объяснил, что дипломатическим путем этот вопрос решить не получится, потому что Крым является частью территории России, интегрированной в соответствии с волей крымчан. По его словам, силовым способом предполагаемое «возвращение» полуострова является также невозможным, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым под свой контроль «комбинированным путем». По его словам, Крым будет возвращен и силой, и дипломатией.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал бахвальством слова главы ГУР Украины. Он подчеркнул, что украинские власти продолжают линию на одурачивание своего народа.

Ранее, 23 декабря, газета The Guardian сообщила, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Киев намерен вернуть Крым в грядущем 2023 году.

Тогда глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым Юрий Гемпель назвал планы Киева по захвату республики в 2023 году «агрессивным сумасшедшим трепом». Он также указал на ложь и террор киевских властей по отношению к населению Украины.

30 ноября в МИД РФ заявили об исходящей угрозе от Киева в связи с заявлениями о захвате Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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