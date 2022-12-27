Китайский старый год: рынок смартфонов в России упал впервые за семь лет

Ритейл и эксперты зафиксировали первое за семь лет сокращение рынка смартфонов. По итогам этого года было продано 24–26,5 млн устройств — на 20% меньше, чем в 2021-м. Доля ведущих мировых брендов — Samsung и Apple — снизилась на треть, на столько же усилились позиции производителей из Китая, которые заняли место прекративших поставки в РФ мировых IT-гигантов, отметили участники рынка. Именно экспансия в Россию вендоров из КНР и их конкуренция друг с другом предотвратили еще более серьезный обвал, считают эксперты. В 2023 году такого же снижения продаж уже не будет — скорее всего, их удастся сохранить на уровне этого года, добавили аналитики.

Голодный год

За неполный 2022 год в России было продано около 24 млн смартфонов , подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». «Известия» ознакомились с данными аналитиков сети. Динамику продаж относительно 2021-го ритейлер не приводит. Но ранее в «М.Видео-Эльдорадо» сообщали, что в прошлом году в РФ было реализовано около 30 млн аппаратов — то есть рынок сократился на 20% .

Схожие данные у Mobile Research Group: по итогам этого года продажи смартфонов в РФ могут составить 26,5 млн единиц против 32,5 млн в прошлом — по этим подсчетам, снижение также составляет примерно 20% .

Китайский старый год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В МТС сказали о сокращении продаж на 19% в штуках и на 22% в деньгах .

Как следует из материалов «М.Видео-Эльдорадо», позиции брендов существенно изменились. По итогам 2022-го Apple и Samsung вместе заняли 30% этого рынка, что на 15 п.п. меньше, чем годом ранее . На столько же (с 50 до 65%) выросла доля китайских марок — для них это рекордный показатель, утверждают представители ритейлера .

« В рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в штуках первым стал Xiaomi , занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы », — сказано в отчете ритейлера. На четвертом месте оказалась компания Apple, на пятое впервые вышел китайский бренд Tecno .

Китайский старый год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Данные, которые приводят «М.Видео-Эльдорадо» и Mobile Research Group, говорят о том, что российский рынок смартфонов сократился впервые с 2015 года: покупательская активность тогда снизилась из-за резкого скачка курсов валют в конце 2014-го и ажиотажного инвестиционного спроса: тогда происходила массовая скупка электроники, в частности смартфонов .

В этом году обвал на рынке смартфонов произошел весной. В качестве причин участники рынка назвали волатильность курсов валют, прекращение поставок смартфонов ведущих мировых брендов, проблемы с логистикой, временное замораживание программ кредитования и рассрочки. Во II квартале этого года рынок по сравнению с I кварталом сократился на треть, рассказывали «Известиям» в одном из ритейлеров. Но уже в III квартале после запуска в РФ параллельного импорта началось восстановление: с июля по сентябрь в РФ продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда реализовали 4,4 млн аппаратов, сообщали в «М.Видео-Эльдорадо».

Поддержка из Поднебесной

К концу года рынок стабилизировался, можно отметить изменение спроса, — прежде всего, значительно вырос интерес к смартфонам из КНР, которые сейчас представляют достойную конкуренцию А- и B-брендам, сказал руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев.

Китайский старый год Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

— Китайские бренды укрепили свои позиции на российском рынке в связи с сокращением ассортимента от производителей из других стран , — отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов. — Если в прошлом году их доля в рознице «Мегафона» составляла 46%, то сейчас она достигла 80%. В следующем году мы ожидаем дальнейшего роста продаж китайских смартфонов.

В 2023-м продажи смартфонов в России, скорее всего, будут примерно такими же, как и в этом , дал прогноз руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. О восстановлении рынка говорить преждевременно хотя бы потому, что в мире продажи «умных» телефонов тоже сокращаются — переходящие на аппараты с двумя SIM-картами пользователи более не нуждаются в покупке второго телефона , рассуждает он.

Снижение продаж в России не превысило 20%, потому что покупательная способность населения в итоге не сильно снизилась — несмотря на прогнозы, доллар не стоит 200 рублей, отметил эксперт.

Китайский старый год Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

По данным «М.Видео-Эльдорадо», средний чек на смартфоны в РФ в 2022 году снизился на 5%, до 22,5 тыс. рублей . Люди стали покупать относительно недорогие модели, отметил Сергей Половников.

— После прекращения поставок и промокампаний ведущих мировых брендов с покупателей спали «маркетинговые шоры», и выяснилось, что приемлемый по характеристикам аппарат можно купить не за 100 тыс. рублей, а за 30 тыс., покупатели стали рациональнее, — сказал эксперт. — Именно отсутствие рекламы и изменившееся поведение потребителей приводят к тому, что спрос на дорогие смартфоны в России резко снизился.

Покупатели стали реже смотреть в премиальный сегмент и чаще выбирать смартфоны стоимостью до 50 тыс. рублей , согласен Алексей Зайцев.

Китайский старый год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В пресс-службе «Ситилинка» тоже отметили, что в этом году россияне выбирали более бюджетные устройства, чаще всего они приобретали смартфоны в диапазоне цен 5–15 тыс. рублей .

— Средний чек на смартфоны у нас на уровне 20 тыс. рублей. По продажам в штуках наиболее популярны Xiaomi, Realme и Samsung. В прошлом году это были Xiaomi, Samsung и Apple , — сказал представитель ритейлера.

О том, что в следующем году продажи смартфонов в России изменятся не сильно, сказал и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Более серьезно обвалиться рынку не дали ценовые войны между китайскими вендорами, в первую очередь Realme и Tecno, считает он.