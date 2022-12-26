Песков рассказал о степени «недружественности» России и США

Россия и США настолько далеко зашли в недружественности, что сейчас не до новогодних поздравлений. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского лидера Джо Байдена с праздником.

«Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он не уточнил, касается ли это и руководителей других недружественных стран.

23 декабря посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не желает полного разрыва. Он подчеркнул, что контакты с представителями американской администрации носят эпизодический характер.

В тот же день директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что отношения России и США находятся «на последнем издыхании». Дипломат подчеркнул, что Белый дом, игнорируя новые геополитические реалии, пытается любой ценой удержать ослабевающую гегемонию США.

Между тем Дарчиев указал, что России и США в любом случае придется вести диалог и договариваться. Для этого, по его словам, необходимо «отказаться от мессианства и менторских замашек», неуместных в нынешних условиях.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.