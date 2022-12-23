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В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
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В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Отношения России и США находятся «на последнем издыхании». Такое заявление в пятницу, 23 декабря, сделал в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Важно, на наш взгляд, чтобы глава [американской] дипмиссии ориентировалась не на ухудшение и без того находящихся на последнем издыхании отношений, а старалась хотя бы сохранить их на нынешнем уровне, попытавшись сделать лучше», — отметил он, комментируя роль Линн Трейси, которую Сенат Конгресса США 21 декабря утвердил на пост американского посла в РФ.

Между тем, ранее в пятницу Дарчиев указал, что России и США в любом случае придется вести диалог и договариваться. Для этого, по его словам, необходимо «отказаться от мессианства и менторских замашек», неуместных в нынешних условиях.

До этого, 2 ноября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции США против РФ бросают вызов системе международных отношений. По его словам, Вашингтон пытается придать незаконным односторонним санкциям статус инструмента принуждения несогласных к выполнению своей воли.

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