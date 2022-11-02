Небензя назвал санкции США вызовом системе международных отношений

Санкции США бросают вызов системе международных отношений. Об этом в среду, 2 ноября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Вашингтон пытается придать незаконным односторонним санкциям статус инструмента принуждения несогласных к выполнению своей воли. Он подчеркнул, что Куба является ярким примером порочности этой практики.

«Рассматриваем эту противозаконную практику не иначе как вызов для всей системы международных отношений, подрывающий основы глобальной и региональной стабильности, и попытку выдать рестрикции нормой межгосударственного общения», — сказал Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы.

Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен уделить особое внимание этому вопросу.

Небензя подчеркнул, что Россия последовательно выступает против незаконных американских мер в отношении Кубы.

«Россия вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества, как и прежде, твердо и последовательно выступает за незамедлительную отмену нелегитимной блокады Кубы», — заключил постпред РФ при ООН.

27 октября президент России Владимир Путин на «Валдае» заявил, что исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Он подчеркнул, что на сегодняшний день формируется будущее мировое устройство, где необходимого выслушать каждого и принять во внимание любую точку зрения. Кроме того, важно избежать навязывания единой истины.

19 октября глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья заявил, что общие потери Кубы от экономической блокады США превысили $154 млрд за 60 лет, из них более $6,3 млрд накопилось за время нахождения у власти американского президента Джо Байдена.

В сентябре стало известно, что Байден распорядился продлить срок действия торговых ограничений против Кубы еще на год. Отмечалось, что такое решение отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Санкции против Кубы Вашингтон ввел впервые в 1960 году, в 1961-м страны разорвали дипломатические отношения, в 1962-м санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. В качестве условия снятия санкций Соединенные Штаты требовали демократизации и уважения прав человека на Кубе, а также прекращения военного сотрудничества Кубы с другими странами.

Однако в декабре 2014 года на тот момент президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о старте возобновления дипломатических отношений. Американская администрация отменила ряд санкций против Кубы и приняла меры по налаживанию отношений. При этом следующий после Обамы президент Дональд Трамп вернул многие санкции против Кубы. В частности, торговое эмбарго, введенное конгрессом, так и осталось без изменений.