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Ущерб Кубе от санкций США при Байдене превысил $6 млрд
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Ущерб Кубе от санкций США при Байдене превысил $6 млрд

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Alejandro Ernesto
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Общие потери Кубы от экономической блокады США превысили $154 млрд США за 60 лет, из них более $6,3 млрд накопилось за время нахождения у власти американского президента Джо Байдена. Об этом 19 октября заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.

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«За первые 14 месяцев правительства президента Байдена убытки, вызванные блокадой, достигли $6,364 млрд США — это исторический рекорд, более 454 млн в месяц, или более 15 млн в день», — сообщил министр в ходе презентации доклада о последствиях санкций, которую транслировал портал Caribe на своем канале YouTube.

Министр уточнил, что за 60 лет действия американских санкций против Кубы в пересчете на текущие цены ущерб республике составил более $154 млрд. Родригес Паррилья добавил, что эта сумма является «космической» для такой небольшой страны, как Куба.

По словам министра, включение государства в список стран — спонсоров терроризма разрушительно отразилось на финансовых трансакциях, доставке переводов кубинским семьям от мигрантов и значительно увеличило риски для инвесторов и бизнеса.

Кроме того, санкции США сказываются и на высоком росте стоимости импорта — потребители вынуждены переплачивать за товары от 30 до 100% стоимости, пояснил Паррилья.

В сентябре стало известно, что Байден распорядился продлить срок действия торговых ограничений против Кубы еще на год. Отмечалось, что такое решение отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Ранее в этот день Госдеп США объявил о расширении санкций против Кубы. Ограничения затронули еще девять высокопоставленных сотрудников МВД страны и военных.

Санкции предусматривают блокирование имущества и прав собственности этих лиц и организаций, а также запрещение лицам, находящимся под юрисдикцией США, иметь дело с имуществом, связанным с физическими и юридическими лицами. Ограничения носят формальный характер, поскольку МВД Кубы и его руководство не имеют активов в Соединенных Штатах.

7 сентября американский лидер Джо Байден продлил еще на год торговое эмбарго, действующее в отношении Кубы.

Санкции против Кубы Вашингтон ввел впервые в 1960 году, в 1961-м страны разорвали дипломатические отношения, в 1962-м санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. В качестве условия снятия санкций Соединенные Штаты требовали демократизации и уважения прав человека на Кубе, а также прекращения военного сотрудничества Кубы с другими странами.

Однако в декабре 2014 года на тот момент президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о старте возобновления дипломатических отношений. Американская администрация отменила ряд санкций против Кубы и приняла меры по налаживанию отношений. При этом следующий после Обамы президент Дональд Трамп вернул многие санкции против Кубы. В частности, торговое эмбарго, введенное конгрессом, так и осталось без изменений.

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