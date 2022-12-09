Путин заявил о поощрении Западом террора в Донбассе

Страны Запада поощряли террор на территории Донбасса, а жителей Украины используют сейчас как пушечное мясо, сказал президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины. — Ред.) ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», — сказал глава государства в пятницу, 9 декабря.

Путин добавил также, что Запад вводит незаконные санкции, использует технологии «цветных революций» и разжигает военные конфликты.

Кроме того, российский президент указал на важность в рамках ШОС и СНГ стабильного обмена информацией и наращивания военно-технического сотрудничества.

Также в пятницу президент России сказал о сознательном умножении Западом хаоса во всем мире.

6 ноября британский королевский советник и адвокат Альпер Али Риза назвал США и Европу виновниками развязывания конфликта на Украине. Он считает, что руководство стран Европейского союза и Соединенные Штаты Америки имели все возможности предотвратить конфликт до начала боевых действий.

27 октября Путин заявил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Он подчеркнул, что политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств.

Специальная военная операция по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. О начале СВО президент России объявил 24 февраля. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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