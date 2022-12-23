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Антонов указал на «ледниковый период» в российско-американских отношениях

Посол РФ Антонов: российско-американские отношения переживают «ледниковый период», но США не хотят полного разрыва
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не желает полного разрыва. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«По вине местных правящих кругов, одержимых идеей закрепить за нами образ «международного изгоя», состояние российско-американского диалога сравнимо с «ледниковым периодом», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Антонова, контакты с представителями американской администрации носят эпизодический характер. Никаких признаков готовности США искать дипломатические развязки для нормализации двусторонних отношений не наблюдается, добавил он.

Дипломат указал на то, что с российской стороной связываются только с целью зачитать демарш и передать ноту протеста. При этом не во всех случаях Москве предоставляется возможность изложить свою позицию, подчеркнул Антонов.

«Вместе с тем надо признать, что американцы не хотят идти на полный разрыв. Они пытаются контролировать кризис. Понимают последствия избыточно резких шагов», — сказал он.

Как отметил посол, Вашингтон осознает и тот факт, что без Москвы невозможно отвечать или найти ответы на глобальные вызовы. В качестве примера он привел продовольственный кризис.

При этом, по словам дипломата, риск столкновения между США и РФ высок.

«Сегодня уже никто не скрывает истинных целей политики Белого дома в отношении нас. На всех телеканалах политкомментаторы говорят о необходимости активизации прокси-войны США против Российской Федерации. Напомню <...>, что прокси-война трактуется как война по доверенности, война чужими руками. Собственно, это то, что делают американцы на украинской территории», — указал он.

Накануне президент США Джо Байден в ходе обращения к американцам по случаю празднования Рождества назвал политику США злой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя 23 декабря заявление американского лидера, сказал, что политика Вашингтона во многом носит провокационный характер.

Также в пятницу директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что отношения России и США находятся «на последнем издыхании». Дипломат подчеркнул, что Белый дом, игнорируя новые геополитические реалии, пытается любой ценой удержать ослабевающую гегемонию США.

Между тем Дарчиев указал, что России и США в любом случае придется вести диалог и договариваться. Для этого, по его словам, необходимо «отказаться от мессианства и менторских замашек», неуместных в нынешних условиях.

18 декабря посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов указал на то, что Вашингтон продолжает втягиваться в украинский конфликт и теряет инстинкт самосохранения. По его словам, текущий геополитический кризис становится поворотным моментом в развитии международных отношений.

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