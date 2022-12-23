Песков указал на провокационность политики США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 23 декабря, прокомментировал рождественское обращение президента США Джо Байдена, в котором тот назвал политику Вашингтона злой.

«Это внутреннее дело США и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается. А то, что политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера в том числе говорил президент, это очевидно», — сказал он журналистам.

Накануне Байден в ходе обращения к американцам по случаю празднования Рождества назвал политику США злой, подлой и пристрастной.

23 декабря директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что отношения России и США находятся «на последнем издыхании». Дипломат подчеркнул, что Белый дом, игнорируя новые геополитические реалии, пытается любой ценой удержать ослабевающую гегемонию США.

Между тем Дарчиев указал, что России и США в любом случае придется вести диалог и договариваться. Для этого, по его словам, необходимо «отказаться от мессианства и менторских замашек», неуместных в нынешних условиях.

Ранее, 21 декабря, газета The Hill сообщила, что конгресс США совместно с Белым домом работают над проектом закона, который позволит признать Россию «государством-агрессором». Знакомый с этим вопросом помощник конгрессмена назвал это «недоработанной пиар-мерой, которая не накажет Россию и не поможет украинскому народу».

18 декабря посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов указал на то, что Вашингтон продолжает втягиваться в украинский конфликт и теряет инстинкт самосохранения. По его словам, текущий геополитический кризис становится поворотным моментом в развитии международных отношений.