The Hill узнала о планах конгресса США признать Россию «государством-агрессором»

Конгресс США совместно с Белым домом работают над проектом закона, который позволит признать Россию «государством-агрессором». Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, присвоение этого статуса стало бы полумерой, поскольку Соединенные Штаты не хотят включать РФ в список стран — спонсоров терроризма, как ранее просил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал «360».

В настоящее время термина «государство-агрессор» нет в американском законодательстве. В связи с этим юридическая проработка нормативно-правового акта идет непросто.

Знакомый с этим вопросом помощник конгрессмена назвал это «недоработанной пиар-мерой, которая не накажет Россию и не поможет украинскому народу», передает «Федеральное агентство новостей».

Тест документа согласовывают с администрацией президента США. Законодатели хотели бы как можно быстрее внести его в конгресс, сообщается на сайте kp.ru.

Законопроект позволит главе Белого дома самостоятельно присваивать статус «государства-агрессора» любой стране, если она участвует «в акте агрессии против Украины». Кроме этого, американский лидер сможет вводить санкции против физических лиц, которые несут ответственность или причастны к агрессии.

5 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной — спонсором терроризма», передает RT.

Ранее, 23 ноября, Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Резолюция также содержит набор мер, которые, по мнению Европарламента, ЕС должен осуществить.

Тогда же бывший постпред России при Евросоюзе, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что признание России «государством — спонсором терроризма» со стороны Европарламента — это очередная резолюция, направленная на нагнетание напряженности. Никаких последствий, кроме «шума» с целью пиара, вероятнее всего, не будет, считает Чижов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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