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Русло реки Эльбан изменят ради спасения поселка в Хабаровском крае

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Фото: commons.wikimedia.org/Oschtan
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В Хабаровском крае углубят дно реки Эльбан и ее притока Савой-Хайчон. Это должно спасти от постоянных наводнений поселок Эльбан Амурского муниципального района, в котором проживает более 10 тыс. человек.

Как пишет ИА AmurMedia, в 2019 году населенный пункт пострадал от паводка. Вода разрушила дороги, подтопила сельхозугодья, нанесла вред социальным объектам и домам. Из-за паводка и образовавшихся завалов деревьев русло реки изменило свое направление. После этого территорию населенного пункта стало подтапливать постоянно.

Работы по углублению дна реки проведут в рамках переданных региону федеральных полномочий. На расчистку реки и ее притока выделено порядка 30 млн рублей. Подрядная организация восстановит старое русло протяженностью около 1,3 км, рассказал региональный министр природных ресурсов Александр Леонтьев.

Первый этап работ уже завершен. Ко второму этапу приступят в 2023 году. Планировалось завершить их до конца следующего года, однако рабочие пообещали сделать это уже к апрелю, чтобы как можно быстрее оградить жителей от нежелательных сюрпризов горной реки.

Всего же в Хабаровском крае хотят провести работы по увеличению пропускной способности некоторых участков русел на восьми реках.

В начале декабря на реках края завершился ледостав. Из-за высокой температуры воздуха процесс длился дольше обычного.

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