Ледостав завершился на реках Хабаровского края

Ледостав завершился на водоемах на территории Хабаровского края. Из-за высокой температуры воздуха процесс длился дольше обычных сроков.

По данным синоптиков, реки покрыты коркой льда по всему региону. Ледовое покрытие сформировалось даже на всем протяжении Амура, пишет Transsibinfo.com. Однако пока толщина льда недостаточна, чтобы выдержать вес пешеходов.

И.о. заместителя председателя комитета по гражданской защите Павел Листратенко подчеркнул, что в Хабаровском крае уже зарегистрированы несчастные случаи, связанные с выходом людей на неокрепший лед. Ледовые переправы начнут открывать в регионе к концу декабря.

В 2022 году за выход и выезд на лед в запрещенных местах в Хабаровском крае ввели штрафы. За нарушения гражданам придется заплатить от 500 до 50 тыс. рублей.

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту перевозки пассажиров на несанкционированной переправе в Якутии. Двое мужчин за вознаграждение возили граждан по маршруту Нижний Бестях – Якутск.