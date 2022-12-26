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В КНР более 58% жителей назвали отношения с РФ приоритетом политики страны

Global Times: опрос показал, что более 58% китайцев поддерживают развитие отношений с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Проведенный в Китае социологический опрос показал, что более 58% жителей страны считают приоритетом внешней политики развитие отношений с Россией. Данные опроса опубликовала газета Global Times в воскресенье, 25 декабря.

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Также сообщается, что, согласно результатам опроса, среди населения КНР отмечается снижение интереса к американо-китайским отношениям.

Этот показатель упал на 5% по сравнению с данными 2021 года.

Авторы материала замечают, что это связано с всё более конфронтационной политикой США по отношению к КНР.

Исследование показало, что из-за безрассудной политики сдерживания, проводимой США против Китая в последние годы, все больше и больше китайцев обнаруживают, что отношения с США вряд ли вернутся в прошлое.

Исследование также показало, что 66,4% участников с оптимизмом смотрят на международную обстановку, с которой Китай столкнется в будущем.

Опрос проводился с 8 по 15 декабря исследовательским центром Global Times. В нем участвовали жители 16 крупных городов во всех регионах страны, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Шэньян, Циндао, Тяньцзинь, Сиань, Ухань, Харбин, Куньмин, Наньнин, Ланьчжоу, Наньчан и Чжэнчжоу.

Накануне, 25 декабря, министр иностранных дел КНР Ван И заявил об устойчивости отношений Китая и России. Он отметил, что китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Кроме того, министр иностранных дел КНР отметил, что Пекин и Москва продвигают двустороннее сотрудничество, основанное на взаимных стратегических интересах и обоюдном доверии.

До этого, 21 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи глава КНР лидер заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

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