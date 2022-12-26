Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал несостоятельными прогнозы о завершении конфликта на Украине
Армия
Российские зенитчики дали отпор ВСУ на Кинбурнской косе
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Мир
В Сербии заявили о «сложной ситуации» на севере Косово
Мир
Число погибших от снежной бури в США выросло до 34 человек
Мир
Постпред РФ в Вене указал на аналитическую деградацию Запада
Армия
МО отметило выдающуюся работу расчетов ЗРК С-300В в ходе спецоперации
Армия
Артиллеристы ЮВО ликвидировали колонну ВСУ с помощью РСЗО «Ураган»
Мир
Посольство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Австрии
Экономика
В США заявили об ослаблении доллара из-за украинского конфликта
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Ветеран ЦРУ посоветовал США поучиться дипломатии у РФ

Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о хлопке в Энгельсе

Саратовский губернатор Бусаргин сообщил о проверке сообщений о ЧП на аэродроме в Энгельсе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об отсутствии угрозы для жителей в связи с распространившейся в социальных сетях информацией о хлопке на территории военного аэропорта в Энгельсе.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что в городе слышны громкие звуки. Сначала была зафиксирована вспышка, затем раздался хлопок.

Местная жительница, которая живет недалеко от аэродрома рассказала «Известиям», что они с мужем услышали громкий хлопок. Через некоторое время раздались сирены, а к месту возможной детонации проехали несколько машин скорой помощи.

«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
Трагедия в Ступино стала седьмой с начала года

Он подчеркнул, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было.

Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры, добавил губернатор.

Ранее, 5 декабря, в соцсетях и СМИ распространилась информация о громком хлопке и последующей вспышке в Энгельсе. Роман Бусаргин заявил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло.

Позже в этот же день в Минобороны РФ заявили, что реактивные украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В оборонном ведомстве уточнили, что целью киевского режима было выведение из строя российских самолетов дальней авиации.

Тогда российским войскам удалось перехватить беспилотники. В результате их падения и взрыва была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Кроме того, пострадали военные, они были доставлены в больницу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022