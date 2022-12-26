Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о хлопке в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об отсутствии угрозы для жителей в связи с распространившейся в социальных сетях информацией о хлопке на территории военного аэропорта в Энгельсе.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что в городе слышны громкие звуки. Сначала была зафиксирована вспышка, затем раздался хлопок.

Местная жительница, которая живет недалеко от аэродрома рассказала «Известиям», что они с мужем услышали громкий хлопок. Через некоторое время раздались сирены, а к месту возможной детонации проехали несколько машин скорой помощи.

«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было.

Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры, добавил губернатор.

Ранее, 5 декабря, в соцсетях и СМИ распространилась информация о громком хлопке и последующей вспышке в Энгельсе. Роман Бусаргин заявил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло.

Позже в этот же день в Минобороны РФ заявили, что реактивные украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В оборонном ведомстве уточнили, что целью киевского режима было выведение из строя российских самолетов дальней авиации.

Тогда российским войскам удалось перехватить беспилотники. В результате их падения и взрыва была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Кроме того, пострадали военные, они были доставлены в больницу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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