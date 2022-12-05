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Власти Саратовской области прокомментировали информацию о громком хлопке в Энгельсе

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Фото: РИА Новости/Андрей Васильев
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Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города Энгельса Саратовской области не происходило, данные о некоем хлопке проверяются правоохранителями. Об этом 5 декабря в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

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Он отметил, что в соцсетях и СМИ распространилась информация о громком хлопке и последующей вспышке в Энгельсе.

«Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет», — отметил он.

По данным Бусаргина, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Информация о ЧП на военных объектах проверяется силовиками.

Ранее в соцсетях утром в понедельник появились видео с камер наблюдения, показавших хлопок и вспышку в Энгельсе, отмечает «Газета.Ru».

Также в этот день взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области. Пострадавших не было. Газ взорвался утром в понедельник и в жилом доме в Ярославле, в результате чего обрушилась кровля здания. Один человек пострадал, людей под завалами нет.

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