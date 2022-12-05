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Причиной обрушения жилого дома в Нижневартовске стала разгерметизация баллона

В Ярославле в результате взрыва газа обрушилась кровля жилого дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле, в результате чего обрушилась кровля здания и пострадали несколько человек. Об этом стало известно в понедельник, 5 декабря.

«В 06:15 поступила информация о взрыве газа в городе Ярославль, улица Кузнецова, дом 5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие», — сказано в сообщении ГУ МЧС.

Местный Telegram-канал «76.ru — Ярославль онлайн» сообщает об одном пострадавшем. На данный момент проводится эвакуация жильцов дома.

Днем ранее в жилом доме в Нижневартовске произошел взрыв газа в одной из квартир. По предварительным данным, пострадало более 10 человек, среди них двое находятся в тяжелом состоянии. Из здания было эвакуировано 25 человек. Как удалось выяснить «Известиям», на третьем этаже во втором подъезде был обнаружен разгерметизированный баллон газа.

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