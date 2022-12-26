Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 декабря

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до 10 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 26 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –8 до –6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –10 градусов.

В Московской области днем ожидается от –10 до –5 градусов, ночью — до 12 градусов мороза.

Днем прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с, ночью — юго-восточный ветер, его скорость составит 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 755–759 мм ртутного столба.

Ранее, 25 декабря, в Гидрометцентре сообщили, что в московском регионе до понедельника продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Накануне МЧС предупреждало, что на дорогах Москвы с вечера 24 декабря ожидается сильная гололедица в связи с понижением температуры. В последние несколько дней в Москве и области установилась температура воздуха около нуля, что привело к таянию снега. В ночь на воскресенье похолодало до минус 8 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, морозная погода и гололедица будут наблюдаться в столичном регионе и в понедельник.

При этом 25 декабря он также отметил, что плюсовые температуры вернутся в московский регион в среду, 28 декабря. До вторника погода будет еще достаточно холодной.