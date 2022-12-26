Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ допустили политическое урегулирование конфликта на Украине
Экономика
Юань обогнал евро в международных расчетах МСП
Общество
Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря
Армия
МО отметило выдающуюся работу расчетов ЗРК С-300В в ходе спецоперации
Мир
Жителей Нью-Йорка попросили беречь свет и тепло из-за холодов
Мир
Посол Ватикана в Минске поддержал возобновление переговоров по Украине
Мир
Карл III в рождественском обращении затронул тему экономического кризиса
Мир
В Австрии спасли восемь человек после схода лавины
Мир
Новак допустил запросы стран ЕС об исключении на эмбарго нефтепродуктов РФ
Мир
Подполковник ВСУ сообщил о массовом дезертирстве бойцов в подразделении
Мир
Эрдоган указал на провокации Запада в контексте украинского кризиса
Мир
Новак заявил о планах поставок газа из РФ в ряд стран
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до 10 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 26 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Почасовой механизм: как быстро должны расчищать Москву от снега
Почему сильные снегопады становятся проблемой для столицы и нужно ли это драматизировать

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –8 до –6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –10 градусов.

В Московской области днем ожидается от –10 до –5 градусов, ночью — до 12 градусов мороза.

Днем прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с, ночью — юго-восточный ветер, его скорость составит 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 755–759 мм ртутного столба.

Ранее, 25 декабря, в Гидрометцентре сообщили, что в московском регионе до понедельника продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Накануне МЧС предупреждало, что на дорогах Москвы с вечера 24 декабря ожидается сильная гололедица в связи с понижением температуры. В последние несколько дней в Москве и области установилась температура воздуха около нуля, что привело к таянию снега. В ночь на воскресенье похолодало до минус 8 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, морозная погода и гололедица будут наблюдаться в столичном регионе и в понедельник.

При этом 25 декабря он также отметил, что плюсовые температуры вернутся в московский регион в среду, 28 декабря. До вторника погода будет еще достаточно холодной.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022