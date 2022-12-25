В московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в московском регионе до понедельника, 26 декабря. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России в воскресенье, 25 декабря.

«Желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение из-за сильной гололедицы в столице будет действовать до 19:00 понедельника, 26 декабря. Аналогичная ситуация в Подмосковье, там период предупреждения о погодной опасности продлили до 16:00 понедельника.

Накануне МЧС предупреждало, что на дорогах Москвы с вечера 24 декабря ожидается сильная гололедица в связи с понижением температуры. В последние несколько дней в Москве и области установилась температура воздуха около нуля, что привело к таянию снега. В ночь на воскресенье похолодало до минус 8 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, морозная погода и гололедица будут наблюдаться в столичном регионе и в понедельник.