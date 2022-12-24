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Метеоролог спрогнозировал сильную гололедицу в Московском регионе 25 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московском регионе в воскресенье, 25 декабря, ожидается резкое похолодание, растаявшие ранее осадки превратятся в очень сильную гололедицу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Осадки будут в виде дождя и снега, но потопа не будет»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд — о погоде на ближайшее время, ледяном дожде и аномалиях климата

«В субботу температура будет -2…+3 градуса, дождь и мокрый снег, небольшие, но нудные осадки, гололедица. Погода ожидается некомфортная. Однако по сравнению с той, что прогнозируется в воскресенье, она покажется просто замечательной. 25 декабря из-за резкого похолодания вся эта каша под ногами, которую мы наблюдали в последние дни, превратится в ледяные буераки», — сказал он ТАСС.

Вильфанд предупредил, что на улице будет очень сколько и опасно, и призвал жителей региона к предельной аккуратности.

Он уточнил, что в субботу, 24 декабря, температурный фон будет на 7-8 градусов выше нормы. Показатели будут отставать от климата на 50-55 дней. В ночь на воскресенье температура понизится до 7-9 градусов мороза в Москве и 10-11 градусов мороза в Подмосковье.

По его словам, погода начнет меняться после 19:00-21:00 субботы.

Кроме того, согласно прогнозу, морозная погода и сильная гололедица будут наблюдаться в столичном регионе и в понедельник.

Ранее, 23 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что температура воздуха резко понизится в Москве в ночь на 25 декабря. Синоптик рассказал, что в воскресенье в столице переменная облачность с прояснениями, без осадков.

22 декабря Вильфанд спрогнозировал понижение температуры в Москве в понедельник, 26 декабря. По его словам, показатели термометров изменятся приблизительно на 5–7 градусов относительно текущих значений.

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