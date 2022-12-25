Вильфанд спрогнозировал возвращение оттепели в Москву

Потепление до +2 градусов днем вероятно в Москве на следующей неделе. Об этом 25 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, плюсовые температуры вернутся в московский регион в среду, 28 декабря. До вторника погода будет еще достаточно холодной.

«Со среды опять начнется оттепель с температурой минус 3 — плюс 2 градуса», ― цитирует его ТАСС.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 25 декабря, днем в регионе ожидается минус 5–7 градусов, в понедельник температура опустится до 8 градусов мороза.

Накануне Вильфанд рассказал москвичам, какую им стоит ожидать погоду в новогоднюю ночь. По его словам, относительно теплая погода с температурой –5…0 градусов будет наблюдаться в Москве в ночь на 1 января 2023 года. Синоптик добавил, что до Нового года еще «много дней», поэтому окончательный прогноз еще может быть скорректирован.