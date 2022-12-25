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Эрдоган анонсировал шаги Москвы и Анкары для начала экспорта удобрений из РФ

Эрдоган заявил, что в ближайшее время Москва и Анкара сделают шаги для начала экспорта удобрений из РФ
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время Анкара и Москва предпримут шаги для начала экспорта удобрений из России. Об этом он заявил 25 декабря во время встречи с молодежью в Эрзуруме.

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По словам Эрдогана, в настоящее время ситуация с поставками удобрений из РФ более напряженная, чем с вывозом зерновых с Украины через коридор в Черном море.

«Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу», — сказал Эрдоган в ходе трансляции на странице в Twitter.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что по зерновому коридору вывезено свыше 15 млн т агропродукции.

Он добавил, что с 1 августа по 25 декабря из портов Украины отбыли 585 сухогрузов, сообщило агентство Anadolu.

Ранее, 22 декабря, в МИД РФ заявили, что реального прогресса в реализации меморандума Россия – ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет. В ведомстве отметили, что российские поставщики и производители до сих пор сталкиваются с блокировкой банковских платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты.

В МИДе добавили, что Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака, при помощи которого можно было бы произвести 25 млн т удобрений и затем накормить 150 млн человек.

19 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ. По его словам, получено разрешение на вывоз удобрений РФ из портов Нидерландов, Бельгии и Эстонии.

Ранее, 16 декабря, Евросоюз одобрил разморозку российских активов физических лиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями. Отмечается, что санкции против России не направлены ​​против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и РФ.

Президент Российского зернового союза 28 ноября заявил «Известиям», что аграрные компании РФ не ощутили положительного эффекта от возобновления зерновой сделки. По его словам, пока ООН не выполняет свою часть соглашения и не добилась снятия ограничений на экспорт российского продовольствия.

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