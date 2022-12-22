В МИДе заявили об отсутствии прогресса в нормализации сельхозэкспорта

Реального прогресса в реализации меморандума Россия – ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет. Об этом 22 декабря заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве указали на то, что российские поставщики и производители до сих пор сталкиваются с блокировкой банковских платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты.

«Таким образом, дальше слов и казуистики со стороны Вашингтона, Брюсселя и Лондона дело не идет, а нуждающиеся страны тем временем продолжают страдать не только от кризиса ценовой доступности продовольствия и удобрений, но и от их физического дефицита», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также указывается, что Киев блокирует возобновление поставок российского аммиака, при помощи которого можно было бы произвести 25 млн т удобрений и затем накормить 150 млн человек.

«Подобные, но далеко не единственные примеры наглядно иллюстрируют, кто на самом деле не просто не помогает обеспечению глобальной продовольственной безопасности, но спекулирует на нуждах стран Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в удобрениях, преследуя неоколониальные или узкокорыстные цели», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне российский советник-посланник Андрей Леденев заявил, что министерство финансов США в своих генеральных лицензиях, где указываются исключения из санкций, не устраняет препятствия для российского агропрома. Он отметил, что бизнес отказывается от операций из-за риска нарушить «непомерное количество введенных американцами барьеров».

Ранее, 19 декабря, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ.

Президент Российского зернового союза (РЗС) 28 ноября заявил «Известиям», что аграрные компании РФ не ощутили положительного эффекта от возобновления зерновой сделки. По его словам, пока ООН не выполняет свою часть соглашения и не добилась снятия ограничений на экспорт российского продовольствия.