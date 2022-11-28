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Аграрии РФ не ощутили изменений от возобновления зерновой сделки

Аграрные компании РФ не ощутили положительного эффекта от возобновления зерновой сделки
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Фото: EUTERS/Umit Bektas/File Photo
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Аграрные компании РФ не ощутили положительного эффекта от возобновления зерновой сделки. Об этом «Известиям» заявили в Российском зерновом союзе (РЗС). По словам президента союза Аркадия Злочевского, связано это с тем, что ООН до сих пор не добилась выполнения своей части соглашения.

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18 ноября РФ и Украина заявили об автоматическом продлении зерновой сделки еще на 120 дней — до конца февраля.

«Ничего для наших фирм не поменялось, так как сделка всего лишь была продлена, все условия остались прежними. Могу сказать, что сделка пока негативно сказывается на российском рынке зерна, так как никакого облегчения от санкций не наступило», — сказал глава РЗС.

По его словам, пока ООН не выполняет свою часть соглашения и не добилась снятия ограничений на экспорт российского продовольствия. Потому для РФ сделка остается невыгодной, так как «украинское зерно заместило российское на наших традиционных рынках сбыта, например, в Турции», заметил Аркадий Злочевский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам на саммите G20 в Индонезии, что генсек ООН Антониу Гутерриш заверил Россию: все обязательства по снятию ограничений в отношении вывоза российских удобрений и зерна будут выполняться. США и ЕС, по словам российского министра, дали письменные гарантии.

Генсек ООН пообещал, что «все экономические операторы, которые участвуют в обеспечении цепочки поставок российских удобрений и зерна, получают сигналы, успокаивающие их в том плане, что они не будут подвергаться санкциям, если станут взаимодействовать по реализации торговых сделок с нашим зерном, включая заход российских кораблей в европейские порты, включая заход иностранных судов в наши порты, включая обеспечение полноценной работы Россельхозбанка и включая, конечно же, обеспечение нормальных страховых ставок», — уточнил глава МИД РФ.

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