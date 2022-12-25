В Венгрии увидели опасность в росте цен на энергоносители

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергоносители на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций обошелся стране в €10 млрд. Об этом 24 декабря сообщила газета Magyar Nemzet.

По его словам, в 2021 году Венгрия покупала нефть и газ на сумму €7 млрд, а в этом она заплатила €17 млрд.

«Огромная сумма денег уходит из венгерской экономики сегодня», — подчеркнул Орбан.

Он отметил, что рост цен на энергоносители подталкивает Венгрию к «опасной ситуации».

Также Орбан заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США. При этом, по его словам, Будапешт в условиях кризиса следует исключительно своим интересам. Он уточнил, что в них не входит разрыв экономических отношений с Москвой, несмотря на призывы со стороны Брюсселя.

Ранее, 21 декабря, премьер Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры между РФ и США. Орбан также выступил за сохранение территориальной целостности Украины. Но при этом, по его мнению, вопрос о границах следует обсуждать после перемирия.

Накануне советник премьер-министра страны Балаш Орбан призвал Еврокомиссию (ЕК) тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Он заявил, что Будапешт будет добиваться для себя отступлений от антироссийских санкций в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России».

До этого, 18 ноября, Виктор Орбан сообщил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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