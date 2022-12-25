Кабмин России выделил более 800 млн рублей для поставок зерна Кубе

Правительство России распорядилось выделить МЧС более 800 млн рублей для закупки и доставки 25 тыс. т пшеницы Кубе в рамках гуманитарной помощи стране в 2022 и 2023 году. Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном на портале правовой информации в пятницу, 23 декабря.

Так, 468,9 млн рублей было выделено на закупку продовольственной пшеницы в 2022 году.

Кроме того, 298,5 млн рублей в 2022 году и 331,7 млн рублей в 2023 году пойдут на обеспечение доставки грузов гуманитарной помощи.

Финансирование гуманитарной помощи Кубе поручено Министерству финансов России. Также Министерство иностранных дел России должно оказать содействие МЧС в решении вопросов доставки и передачи грузов кубинской стороне.

Ранее, 13 декабря, в МЧС сообщили, что тысячная колонна гуманитарной помощи из России прибыла в Донбасс. Нуждающимся доставили более 156 т груза. В него вошли детские наборы, предметы первой необходимости и продукты.

10 декабря Россия передала республике Никарагуа почти 350 т муки в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Продовольствие направлено на укрепление системы школьного питания в Никарагуа. Помимо этого, планируется дополнительная поставка порядка 63,5 т еды.