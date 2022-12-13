В Донбасс прибыла тысячная с 2014 года гуманитарная колонна МЧС России
Тысячная автомобильная колонна МЧС России прибыла с гумпомощью в Донбасс. Об этом рассказали в пресс-службе министерства во вторник, 13 декабря.
«Прибыла с гуманитарной помощь тысячная колонна МЧС России, доставлено более 156 тонн груза», — сообщили «РИА Новости» в МЧС.
В состав гуманитарного груза вошли детские наборы, предметы первой необходимости и продукты.
С начала гуманитарной миссии спасатели доставили в республики Донбасса более 110 тыс. т грузов.
Президент России Владимир Путин 5 декабря наградил званием «Волонтер года» Владимира Тараненко, который эвакуировал более 30 тыс. жителей Донецкой Народной Республики.
Партию гуманитарной помощи от Союзного государства России и Белоруссии 1 декабря доставили детям в Донбасс.
1 ноября Фонд помощи детям Донбасса отправил медицинское оборудование в Луганскую и Донецкую народную республики.