Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Москве

На юго-западе Москвы произошло столкновение трех автомобилей, по предварительным данным, два человека пострадали. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что столкнулись автомобили Toyota, KIA и Renault. При этом водитель, который был за рулем Toyota, скрылся.

«Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства. Приняты меры к розыску и задержанию третьего водителя», — говорится в сообщении ведомства.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что машины столкнулись на Южнобутовской улице в районе д. 50. В результате один из автомобилей выехал на тротуар.

На месте работают оперативные службы города. Пострадавших осматривают медики.



Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее, 23 декабря, источник «Известий» сообщил, что в результате столкновения четырех автомобилей на Кутузовском проспекте в столице опрокинулась машина каршеринга, два человека пострадали.