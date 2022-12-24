ДТП с участием машины каршеринга произошло на Кутузовском проспекте

Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что в аварии участвовала машина каршеринга. В результате столкновения она опрокинулась.

По последней информации, два человека пострадали.

В столичном дептрансе сообщили, что в результате ДТП в районе дома 28 на Кутузовском проспекте оказалось перекрыто движение на трех полосах из шести.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», ― добавили в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что пробки в Москве достигли девяти баллов. Самые сильные заторы образовались в центре города. Движение машин практически прекратилось на обеих сторонах Садового кольца, а также на Москворецкой, Раушской, Болотной, Софийской и Садовнической набережных.

Также 23 декабря 16-летний подросток угнал с другом автомобиль каршеринга в подмосковных Химках. Молодые люди попали в ДТП, после чего скрылись с места происшествия.

Позже подросток пришел в отделение полиции вместе с мамой и признался в содеянном.