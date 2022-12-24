«Было бы интересно посоперничать с азиатскими командами»

В середине декабря в Москве прошел фестиваль «Зима 3х3», организованный департаментом спорта города Москвы и ассоциацией уличного баскетбола «Стритбаскет». В турнирах разных возрастных категорий участвовало более 400 команд из 16 регионов. Вишенкой на торте стал турнир сильнейших российских команд — Grunis Cup (проводится в Москве с 2011 года). В этом году в нем приняли участие 11 наших клубов, к которым присоединилась сборная Белоруссии.

Второй год подряд чемпионами Grunis Cup стала московская команда Baikal, в финале обыгравшая «ЦОП Бэд Бойс» (Санкт-Петербург/Брянск). Сильнейшие команды России последних лет Inanomo и «Гагарин» остановились на стадии полуфиналов. Отметим, что в составе «Гагарина» играл призер Олимпийских игр – 2022 в Токио Александр Зуев. В интервью «Известиям» титулованный игрок подвел итоги уходящего года.

«Мы привыкли к более насыщенному графику»

— Какие впечатления остались от участия в «Зиме 3х3»?

— Всё было отлично организовано. Хороший массовый турнир. Было много детских команд из разных городов России, почти всех возрастов. Конкурс данков, много зрителей на трибунах. Приятная атмосфера, играть было одно удовольствие.

— Как уровень конкуренции?

— В принципе были все топовые российские команды. Так что соревновательная практика была что надо.

— В первый день «Зимы 3х3» прошел турнир по рестболу 3х3 (новый вид спорта, соединяет в себе элементы борьбы и баскетбола). Удалось посмотреть?

— Не смог посетить первый день турнира. Много слышал про рестбол 3х3, но пока не было возможности увидеть своими глазами.

— В целом после финала чемпионата России в начале мая в этом году хватало игровой практики?

— Было не так много игр, мы привыкли к более насыщенному графику. Сыграли Спартакиаду и Кубок России. Ассоциация уличного баскетбола «Стритбаскет» провела несколько турниров: «Лига 33», Moscow Open, та же «Зима 3х3». Спасибо им за это.

«Сыграть по два-три турнира в разных частях света»

— 27–28 января в Челябинске пройдет Суперкубок России с участием «Гагарина», Inanomo, «Руны» и «ЦОП Бэд Бойс». Сейчас готовитесь к этому турниру?

— Да, это ближайшее соревнование. С 30 декабря по 3 января отдохнем, а потом вернемся к тренировкам.

— Ставите задачу выиграть?

— На любой турнир ставим задачу победить. Главное, чтобы все были здоровы.

— Ваш партнер по олимпийской сборной Станислав Шаров продолжает восстанавливаться от травмы?

— К сожалению, да. Очень ждем его в составе. Чем раньше это случится, тем лучше для нас. Стас важный элемент команды, но тут важно не спешить. Чтобы потом не было рецидива травмы. Так что сколько надо, пусть столько и лечится.

— Продолжаете смотреть Мировой тур после бана российских команд?

— Смотрел суперфинал Мирового тура. По возможности и «Мастерсы», если они проходили в нашем часовом поясе.

— Когда «Гагарин» участвовал в Мировом туре, график был супернасыщенным?

— До апреля мы закладывали базу, а потом почти восемь месяцев ездили по соревнованиям. За десять дней могли сыграть по два-три турнира в разных частях света. Сейчас соревнований заметно меньше, но есть и свои плюсы. Теперь у нас есть время целенаправленно подготовиться к тем или иным стартам.

«Весь день рубятся»

— Ваш матч с Inanomo в полуфинале чемпионата России в Челябинске (21:19 в пользу московского коллектива) — самая крутая игра в этом году?

— Можно и так сказать. На Кубке России между нашими командами тоже был зрелищный финал, который мы, к сожалению, тоже проиграли. У Inanomo в этом году золотой дубль. Молодцы, очень хорошо отыграли.

— Генменеджер Inanomo Антон Городжий рассказывал нам, что японская 3x3 EXE Лига, китайская SINA League, индийская 3BL, Chooks-to-Go на Филиппинах, пожалуй, самые крутые турниры в мире. Правильно я понимаю, что если состоится наш переход в азиатскую конфедерацию, то в баскетболе 3х3 у нас будет высокий уровень соперничества?

— Всё верно. Там хороший уровень, сильные команды. Интересно будет с ними посоперничать, если так всё получится.

— Общались ли с департаментом баскетбола 3х3 РФБ относительно перспектив участия в квалификации Олимпиады-2026?

— Честно, не общался, лучше им переадресовать этот вопрос. Со своей стороны надеюсь, что такие шансы есть. Очень хочется сыграть на второй Олимпиаде.

— А не было мыслей вернуться в баскетбол 5х5 после всех этих событий?

— Лично у меня — нет. Есть уверенность, что рано или поздно мы начнем играть на международной арене.

— По всей стране открываются центры уличного баскетбола. Например, вы присутствовали на открытии площадки в Тюмени. Чувствуется спрос на баскетбол 3х3 среди молодежи?

— Да, и это приятное удивление. В регионах видел много 13–15-летних парней, которые искренне заинтересованы в своем развитии. Весь день рубятся. Очень круто, когда в твоем городе есть площадка с хорошим покрытием, классными кольцами. На такую с удовольствием можно прийти и провести целый день с друзьями.

— Когда вы в 2017 году начинали заниматься баскетболом 3х3, такого не было?

— В Москве было две специализированные площадки для уличного баскетбола. В регионах таких площадок практически не было. За последние годы ситуация изменилась.

— Успех на Олимпиаде-2022 помог этому?

— Безусловно. Сильно вырос общий уровень организации. Стало больше профессиональных команд по всей России.

— Общаетесь с ребятами по олимпийской сборной, которые выступают в клубах Суперлиги (Кирилл Писклов и Илья Карпенков)?

— Да, конечно. Когда они приезжают в Москву, то ходим на их матчи. Поддерживаем ребят.

— А матчи Единой лиги ВТБ посещаете?

— В этом году ни разу не был. Зато частенько захожу на матчи Суперлиги. В основном посещаю матчи «Химок», это не так далеко от моего дома.

— Что скажете про команду Андрея Мальцева? Способны выиграть Суперлигу в этом сезоне?

— Посмотрим, конкурентов хватает, но у «Химок» хороший состав. С несколькими ребятами я играл, когда был в Суперлиге. Дмитрий Коршаков выступал с нами в 3х3, с ним мы в дружеских отношениях.