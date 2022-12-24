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«Было бы интересно посоперничать с азиатскими командами»

Серебряный призер Игр-2022 по баскетболу 3х3 Александр Зуев — о шансах отобраться на Олимпиаду-2026
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В середине декабря в Москве прошел фестиваль «Зима 3х3», организованный департаментом спорта города Москвы и ассоциацией уличного баскетбола «Стритбаскет». В турнирах разных возрастных категорий участвовало более 400 команд из 16 регионов. Вишенкой на торте стал турнир сильнейших российских команд — Grunis Cup (проводится в Москве с 2011 года). В этом году в нем приняли участие 11 наших клубов, к которым присоединилась сборная Белоруссии.

Второй год подряд чемпионами Grunis Cup стала московская команда Baikal, в финале обыгравшая «ЦОП Бэд Бойс» (Санкт-Петербург/Брянск). Сильнейшие команды России последних лет Inanomo и «Гагарин» остановились на стадии полуфиналов. Отметим, что в составе «Гагарина» играл призер Олимпийских игр – 2022 в Токио Александр Зуев. В интервью «Известиям» титулованный игрок подвел итоги уходящего года.

«Мы привыкли к более насыщенному графику»

Какие впечатления остались от участия в «Зиме 3х3»?

— Всё было отлично организовано. Хороший массовый турнир. Было много детских команд из разных городов России, почти всех возрастов. Конкурс данков, много зрителей на трибунах. Приятная атмосфера, играть было одно удовольствие.

Как уровень конкуренции?

— В принципе были все топовые российские команды. Так что соревновательная практика была что надо.

В первый день «Зимы 3х3» прошел турнир по рестболу 3х3 (новый вид спорта, соединяет в себе элементы борьбы и баскетбола). Удалось посмотреть?

— Не смог посетить первый день турнира. Много слышал про рестбол 3х3, но пока не было возможности увидеть своими глазами.

В целом после финала чемпионата России в начале мая в этом году хватало игровой практики?

— Было не так много игр, мы привыкли к более насыщенному графику. Сыграли Спартакиаду и Кубок России. Ассоциация уличного баскетбола «Стритбаскет» провела несколько турниров: «Лига 33», Moscow Open, та же «Зима 3х3». Спасибо им за это.

«Сыграть по два-три турнира в разных частях света»

27–28 января в Челябинске пройдет Суперкубок России с участием «Гагарина», Inanomo, «Руны» и «ЦОП Бэд Бойс». Сейчас готовитесь к этому турниру?

— Да, это ближайшее соревнование. С 30 декабря по 3 января отдохнем, а потом вернемся к тренировкам.

Ставите задачу выиграть?

— На любой турнир ставим задачу победить. Главное, чтобы все были здоровы.

Ваш партнер по олимпийской сборной Станислав Шаров продолжает восстанавливаться от травмы?

— К сожалению, да. Очень ждем его в составе. Чем раньше это случится, тем лучше для нас. Стас важный элемент команды, но тут важно не спешить. Чтобы потом не было рецидива травмы. Так что сколько надо, пусть столько и лечится.

Продолжаете смотреть Мировой тур после бана российских команд?

— Смотрел суперфинал Мирового тура. По возможности и «Мастерсы», если они проходили в нашем часовом поясе.

Когда «Гагарин» участвовал в Мировом туре, график был супернасыщенным?

— До апреля мы закладывали базу, а потом почти восемь месяцев ездили по соревнованиям. За десять дней могли сыграть по два-три турнира в разных частях света. Сейчас соревнований заметно меньше, но есть и свои плюсы. Теперь у нас есть время целенаправленно подготовиться к тем или иным стартам.

«Весь день рубятся»

Ваш матч с Inanomo в полуфинале чемпионата России в Челябинске (21:19 в пользу московского коллектива) — самая крутая игра в этом году?

— Можно и так сказать. На Кубке России между нашими командами тоже был зрелищный финал, который мы, к сожалению, тоже проиграли. У Inanomo в этом году золотой дубль. Молодцы, очень хорошо отыграли.

Генменеджер Inanomo Антон Городжий рассказывал нам, что японская 3x3 EXE Лига, китайская SINA League, индийская 3BL, Chooks-to-Go на Филиппинах, пожалуй, самые крутые турниры в мире. Правильно я понимаю, что если состоится наш переход в азиатскую конфедерацию, то в баскетболе 3х3 у нас будет высокий уровень соперничества?

— Всё верно. Там хороший уровень, сильные команды. Интересно будет с ними посоперничать, если так всё получится.

Общались ли с департаментом баскетбола 3х3 РФБ относительно перспектив участия в квалификации Олимпиады-2026?

— Честно, не общался, лучше им переадресовать этот вопрос. Со своей стороны надеюсь, что такие шансы есть. Очень хочется сыграть на второй Олимпиаде.

А не было мыслей вернуться в баскетбол 5х5 после всех этих событий?

— Лично у меня — нет. Есть уверенность, что рано или поздно мы начнем играть на международной арене.

По всей стране открываются центры уличного баскетбола. Например, вы присутствовали на открытии площадки в Тюмени. Чувствуется спрос на баскетбол 3х3 среди молодежи?

— Да, и это приятное удивление. В регионах видел много 13–15-летних парней, которые искренне заинтересованы в своем развитии. Весь день рубятся. Очень круто, когда в твоем городе есть площадка с хорошим покрытием, классными кольцами. На такую с удовольствием можно прийти и провести целый день с друзьями.

Когда вы в 2017 году начинали заниматься баскетболом 3х3, такого не было?

— В Москве было две специализированные площадки для уличного баскетбола. В регионах таких площадок практически не было. За последние годы ситуация изменилась.

Успех на Олимпиаде-2022 помог этому?

— Безусловно. Сильно вырос общий уровень организации. Стало больше профессиональных команд по всей России.

Общаетесь с ребятами по олимпийской сборной, которые выступают в клубах Суперлиги (Кирилл Писклов и Илья Карпенков)?

— Да, конечно. Когда они приезжают в Москву, то ходим на их матчи. Поддерживаем ребят.

А матчи Единой лиги ВТБ посещаете?

— В этом году ни разу не был. Зато частенько захожу на матчи Суперлиги. В основном посещаю матчи «Химок», это не так далеко от моего дома.

Что скажете про команду Андрея Мальцева? Способны выиграть Суперлигу в этом сезоне?

— Посмотрим, конкурентов хватает, но у «Химок» хороший состав. С несколькими ребятами я играл, когда был в Суперлиге. Дмитрий Коршаков выступал с нами в 3х3, с ним мы в дружеских отношениях.

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