«От нескольких даже самых сильных баскетболистов мало что зависит»

Московский баскетбольный клуб МБА готовится к своему дебютному сезону в Единой лиге ВТБ. Команду возглавил экс-тренер сборной России Василий Карасев, а состав пополнили сразу девять новичков. В том числе хорошо знакомые главному тренеру по совместной работе в «Зените» Евгений Воронов и Антон Пушков. В ближайшее время клуб может подписать и экс-капитана сине-бело-голубых Евгения Валиева. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор МБА Игорь Кочарян. Также он поделился, чего ждет от мужского турнира Спартакиады, который пройдет в Москве с 22 по 28 августа, Кубка России – 2022/23, предсезонных товарищеских матчей, и ответил на вопрос, могут ли в команде появиться первые легионеры.

«Проверим свои возможности в товарищеских матчах»

— У команды есть задача выиграть Спартакиаду? Кто главный конкурент?

— Наша задача — достойно выступить. Всё-таки это престижное соревнование, мы будем представлять Москву. Плюс это важный этап подготовки к Единой лиге ВТБ. Мы собрались раньше всех команд турнира — 1 августа. Важно попробовать то, что мы наработали в боевых условиях. Уверен, что на Спартакиаде будет высокий уровень соперничества. Для всех команд это не только важный этап подготовки к сезону, но и престижный турнир. Конкуренция ожидается серьезная.

— Состоялась жеребьевка Кубка России. В 1/8 финала вы сыграете с командой «Университет-Югра» или клубом «Купол-Родники». Обычно команды Единой лиги относятся к Кубку спустя рукава, выставляя дублирующие составы. Как будет у МБА?

— Мы будем играть в Кубке основным составом. В новом сезоне будет не так много матчей, поэтому в каждом из них будем стремиться к максимальному результату. Состав у нас достаточно глубокий, с хорошей конкуренцией на каждой позиции, которую мы как раз хотели организовать при комплектовании состава.

— В команде уже 16 человек. Можно сказать, что вы укомплектовали состав к новому сезону?

— Мы собрали кого хотели на этом этапе. Теперь будем отталкиваться от качества баскетбола в товарищеских матчах. В сентябре сыграем со многими клубами Единой лиги. Надеюсь, что все конкуренты уже будут играть более-менее в оптимальных составах, со всеми легионерами. На основании этого уже будем делать выводы, насколько мы конкурентоспособны на этом уровне, подписывать ли нам новичков или нет. Если нас что-то будет не устраивать, то у нас будет достаточно времени, чтобы сделать точечные усиления.

— То есть допускаете, что клуб может пригласить несколько легионеров?

— Такой вариант возможен. Но в первую очередь хотелось бы, чтобы ребята, которые сейчас в составе, реализовали свой шанс.

— Не пугают подписания «Самары», которые взяли уже несколько сильных легионеров с опытом игры в Евролиге?

— Абсолютно спокойно к этому отношусь. Каждый клуб реализует свою концепцию. Баскетбол — командный вид спорта. Самое важное здесь — как увязать между собой всех баскетболистов ростера. От нескольких даже самых сильных баскетболистов мало что зависит. Мы будем отталкиваться от своего уровня, своей игры, которую хотим показывать. Повторюсь, мы проверим свои возможности в товарищеских матчах. В том числе сыграем и с «Самарой». В этих играх мы столкнемся с жесткой защитой, надо будет демонстрировать высокую скорость принятия решений.

«Главное — найти баланс»

— В команде есть два опытных игрока — Воронов и Пушков. Не маловато?

— По возрасту, возможно. Но не забывайте, что к нам присоединился Саша Хоменко. Провел много лет в системе большого клуба, понимает уровень Единой лиги, соответствовал требованиям [бывшего главного тренера ЦСКА] Димитриса Итудиса, вызывался в сборную. Андрей Лопатин играл меньше, но у него тоже есть понимание уровня. Илья Платонов получал солидные игровые минуты в «Нижнем Новгороде» и прошел отличную школу [главного тренера этого клуба] Зорана Лукича. Опыт игры в Лиге ВТБ есть у Глеба Голдырева, Марка Тихоненко, Тимофея Якушина. Остальные, я надеюсь, смогут быстро адаптироваться и показать, что могут соответствовать этому уровню. Главное — найти баланс.

— Высока вероятность, что подпишете Евгения Валиева?

— Посмотрим, такой вариант возможен.

— Кстати, Хоменко перешел в МБА из ЦСКА на правах аренды или это полноценный трансфер?

— У Саши полноценный контракт с МБА.

— Ходит много разговоров, о том, что разыгрывающая сборной России Мария Голдырева при переходе в МБА потребовала подписать ее мужа. В итоге Глеб Голдырев оказался в команде. Могли бы это прокомментировать?

— Мария ничего подобного не требовала. Глеб отыграл два сезона на уровне Единой лиги, выступая за «Енисей». Мы понимаем его функционал, знаем его личностные качества. Как можно увязывать его переход с позицией жены? Так сложилось, и это хорошо для обоих, но это не взаимосвязанные вещи. При этом подчеркну, что у нас уже бывали такие случаи. В свое время у нас играл Сергей Торопов, который стал одним из лидеров сборной, и его жена Мария Торопова.

— Уже определились с капитаном команды?

— Сделаем это в ближайшее время. Думаю, объявим капитана незадолго до старта Спартакиады.

«Будем уделять внимание мелочам»

— По Макару Коновалову было много предложений этим летом?

— Нет, всё было спокойно. Во-первых, у него действующий контракт с клубом Единой лиги. Если бы мы остались в Суперлиге, тогда по нему бы возникли вопросы. Во-вторых, Макар понимает, что в МБА на него будут делать ставку, он будет получать много игрового времени. Зачем куда-то уходить?

— Многие считают, что Андрей Лопатин и Марк Тихоненко не способны защищаться на уровне Единой лиги. Вы верите в них?

— Мы рассчитываем на них. По физике, по размеру, по баскетбольному интеллекту они соответствуют высокому уровню. Но еще очень важна ментальность. Быть подыгрывающим в клубе — одна психология, а когда на тебя рассчитывают, дают право на ошибку и ждут определенный уровень — совершенно другая. У них есть время, чтобы адаптироваться к новой роли. Насколько они смогут это сделать, зависит от большого количества факторов: тренеров, системы, конструкции игры.

На мой взгляд, у нас подобрался сильный и сбалансированный штаб. Сергей Вознюк прошел отличную школу в «Зените», поработав с Жоаном Пласой и Хавьером Паскуалем. В системе остался Александр Афанасьев, который долгое время возглавлял первую команду, хорошо знает, как добиться прогресса от молодых. Евгений Сорокин и Василий Прокофьев — тренеры нового поколения. Они должны внести современный, прогрессивный подход. Большой штаб, все тренеры разноплановые. Так что будем уделять внимание мелочам. Разбору, скаутингу. Не только соперника, но и своей собственной игры: ошибки, позитивные действия. Через скрупулезную и детализированную работу мы выйдем на качество каждого отдельного игрока и команды в целом.

— Какую должность в клубе займет ветеран команды, один из самых узнаваемых российских баскетболистов Виктор Павленко?

— Витя курирует мужское направление по баскетболу 3х3. Раньше мы совмещали 3х3 с классическим баскетболом, но в этом году решили сделать отдельную команду. В нее войдут ребята из кадетской, юношеской сборной России. Очень рассчитываем, что Павленко поможет ребятам выйти на новый уровень. Также будем использовать его потенциал в медиаотделе.

— В прошлом году в молодежной команде себя здорово проявили Максим Савченко и Андрей Малинин. Их будут привлекать к работе основы?

— В целом у нас качественный молодежный проект, мы смогли сохранить всех ребят. Что касается Савченко, то Василий Николаевич обязательно посмотрит его в деле. По ходу сезона он будет подтягивать молодых к тренировочному процессу основного состава. Малинин же предстоящий сезон проведет в одном из клубов Суперлиги-1. У него действующий контракт с МБА, но мы хотим, чтобы он попробовал свои силы, играя с мужиками.

— Женская команда сильно изменилась?

— Изменения минимальные. Александра Столяр перешла в УГМК, Александра Штанько — в «Динамо» Курск. Мы подписали Марию Голдыреву и Викторию Черен. Также отмечу, что Анна Лешковцева продолжит профессиональную карьеру. Она отдохнула и решила, что еще хочет выступать на самом высоком уровне. Так что с оптимизмом смотрим в будущее. Очень важно сохранить тот же уровень, который в последние годы держит команда. Ни шага назад, как говорится.