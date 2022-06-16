Молодость сможет: закрепятся ли «Самара» и МБА в Единой лиге

«Самара» и московский МБА предсказуемо стали новыми участниками баскетбольной Единой лиги ВТБ. Формально они заменили польскую «Зелена-Гуру» и эстонский «Калев», но по сути давно созрели для повышения в классе. Самарский клуб подавал заявку на вступление в турнир еще перед сезоном 2016/17, но тогда у него не было вместительной арены. После строительства нового спорткомплекса на 5 тысяч зрителей этот вопрос отпал. Боссы МБА хотели играть в Единой лиге в сезоне 2017/18, но не смогли подтвердить минимальный бюджет в 300 млн. Сейчас клуб предоставил все необходимые гарантии. Еще двум потенциальным новичкам Единая лига отказала.

Самарская перспектива

Вступление «Самары» и МБА в состав участников Единой лиги 2022/23 не стало сенсацией. Оба коллектива давно комплектуется с прицелом на повышение в классе. Накануне нового сезона они пригласили двух бывших тренеров сборной России. Самарский клуб возгласил Сергей Базаревич, московский — Василий Карасев. «Самара» к тому же подписала двух лидеров ЦСКА-2 Филиппа Гафурова и Юрия Умрихина. Они имеют опыт выступления за национальную сборную и вполне могут выйти на новый уровень под присмотром Сергея Базаревича.

— Постараемся пробиться в плей-офф в первом же сезоне в Единой лиге, — заявил «Известиям» президент «Самары» Камо Погосян. — Понимаю, что это будет зависеть от того, как мы проведем селекцию, сможет ли грамотно построить логистику, сможет ли быстро приспособиться к новому уровню. Наш главный актив — Сергей Базаревич. Вокруг него строим молодую команду. Впрочем, думаю, многие российские команды сделают ставку на молодых россиян. Посмотрим, как будет развиваться ситуация по иностранцам. Захотят ли они ехать в Россию в этом сезоне.

Самарский регион был представлен в Единой лиге на протяжении четырех сезонов. Команда «Красные Крылья» показывала отличные спортивные результаты, три раза пробивалась в 1/4 финала плей-офф, но снялась с турнира в июне 2015 года из-за проблем с финансированием. Той командой, кстати, тоже руководил Базаревич. В прошедшем сезоне «Самара» заняла пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги-1, а в плей-офф уступила в полуфинале будущему победителю — «Уралмашу» (0:3 в серии). Зато Шелекето и компания второй раз за три года выиграли Кубок России.

Под Лигу ВТБ клуб, наверняка, готовит еще несколько серьезных трансферов, так как из состава сезона 2021/22 остаются всего три человека. Это Владимир Пичкуров, Максим Барашков и Максим Шелекето. Наверняка, точечно клуб усилится и легионерами.

Молодость и опыт

Будут легионеры и в МБА. Ради желания быть конкурентноспособными на новом уровне, клуб откажется от своей многолетней концепции: до настоящего времени в МБА не было легионеров. Ни в мужской, ни в женской команде. При этом женский клуб выигрывал медали Премьер-лиги и выходил в Евролигу. Также москвичи планируют подписать или взять в аренду молодых перспективных россиян из топ-клубов, которые не получают там игровой практики.

Сейчас в команде уже есть несколько молодых дарований, которые в будущем могут составить костяк сборной России. В первую очередь речь про Макара Коновалова (заканчивал сезон в «Парме» и здорово проявил себя в Единой лиге), Владислава Одинокова, Владислава Шарапова и Даниила Касаткина. Впрочем, в клубе пока не торопятся ставить конкретных целей на сезон.

— Вопрос о целях и задачах лучше поднимать, когда мы закончим селекцию, — отметил «Известиям» генеральный директор клуба Игорь Кочарян. — Сейчас очень непростое время, все клубы борются за молодых россиян. Нам же требуется усиление на каждой позиции. Вместе с Василием Карасевым внимательно изучаем кандидатов. Посмотрим, с кем в итоге удастся договорить. Хотим подписать и несколько опытных ребят, которые бы передавали свой опыт. В целом мы очень рады, что будем выступать среди сильнейших. Так у ребят и клуба будет гораздо больше возможностей для роста.

Оба клуба взяли в турнир с испытательным сроком на один год. Если подопечные Базаревича и Карасева не докажут свою конкурентоспособность, то в следующем сезоне вновь могут опуститься в Суперлигу-1.

Также свои заявки на вступление в Лигу ВТБ подавали екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна». Именно эти команды разыграли между собой золото Суперлиги-1, но почетный президент турнира Сергей Иванов пояснил, что результаты во втором по силе клубном турнире России не интересуют лигу.

— Нам важно, чтобы у клуба была соответствующая арена, подтвержденное финансирование — минимум на 300 миллионов рублей — и молодежная команда, — заявил Сергей Иванов. — У «Руны» и «Уралмаша» почти ничего этого нет.

По словам президента Единой лиги Сергея Кущенко эти клубы получили рекомендации и попробуют улучшить свою заявку через год.