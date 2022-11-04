«Скучаю по Евролиге, но от нас ничего не зависит»

По итогам октября в Единой лиге ВТБ два лидера — ЦСКА и УНИКС — выиграли все свои матчи. На третьем месте — действующий чемпион страны — петербургский «Зенит». Он проиграл обоим лидерам — казанцам в первом туре (79:82), а армейцам на этой неделе (80:85). Еще в середине заключительной четверти преимущество ЦСКА оставляло +14. Но на последних минутах питерцы вернулся в игру за счет отличных действий Дмитрия Кулагина и Томаса Эртеля. За 48 секунд до конца встречи разница сократилась до двух очков, но решающие владения сложились в пользу армейцев. Итоги очередной битвы двух лидеров нашего баскетбола «Известиям» прокомментировал защитник ЦСКА Иван Ухов. Он рассказал, скучает ли по матчам Евролиги, и оценил новичков Единой лиги ВТБ.

— Как ты можешь объяснить нервную концовку с «Зенитом»? Все шло к уверенной победе ЦСКА, но затем вы заставили своих болельщиков изрядно понервничать.

— Эртель и Кулагин здорово провели заключительную четверть. Но, думаю, в целом проблема скорее в нас. Мы не могли найти свое нападение после того, как соперники начали жестко прессинговать. В какой-то момент просто остановились. Посмотрели на табло, увидели двузначное преимущество в счете и перестали играть в свой баскетбол. Это недопустимо, хороший урок для нас. Надо продолжать искать оптимальные варианты в нападении, продолжать набирать очки, а не концентрироваться на сохранении владения. Тем не менее мы одержали победу. На этом этапе это главное.

— Решающую атаку встречи завершил Никола Милутинов. Как относишься к разговорам, что сербский центровой — важный фактор в чемпионской гонке?

— Так и есть. Рады, что он остался этим летом и помогает нам показывает качественный баскетбол. Никола заслуженно стал MVP октября Единой лиги.

— На днях Семен Антонов перенос операцию на ахилловом сухожилии в Финляндии и приехал поддержать команду в Санкт-Петербург. Не ожидали увидеть его на арене?

— Да, это был сюрприз для всех. Всегда рады видеть Семена. Болельщики, журналисты прекрасно знают, как он заряжает команду со скамейки. Даже в таком состоянии, на костылях, он был рядом в гостевом матче. Это дало нам дополнительную энергию, особенно в первой половине.

Будем надеяться, что Семен как можно быстрее вернется в строй. Желаем ему здоровья, самое главное — чтобы он набирался сил, восстанавливался и приходил к нам на помощь.

— Этим летом в «Зенит» пришли восемь новичков. Они по-прежнему ваши главные конкуренты за титул?

— Да, игры с ними показывают, что «Зенит» также будет бороться за чемпионство. В межсезонье они набрали качественных исполнителей и, самое важное, сохранили тренера Хавьера Паскуаля. Пока они не в лучших кондициях, но их стоит уважать. Уверен, что они еще покажут свой уровень, когда вернутся все травмированные.

— ЦСКА хоть и сохранил костяк прошлого сезона, но поменял главного тренера. На твой взгляд, насколько существенно изменилась команда?

— Мы существенно изменились. У Эмила Райковича абсолютно другая тренерская философия. Он видит баскетбол по-другому, чем Димитрис Итудис. Постепенно мы перестраиваемся. От игры к игре вырабатываются новые взаимодействия, чувствуем новые коммуникации, что позволяет создавать открытые броски в нападении. И в защите с каждой игрой добавляем, чего не хватало на старте, в том же Суперкубке.

— По такому же победному графику идет УНИКС. Что скажешь о казанском коллективе?

— УНИКС сохранил главного тренера. На замену статусным легионерам взяли не менее сильных исполнителей. Рейнольдс, Мэйкон, Лабери… Этот состав не уступает по силе прошлогоднему. У них качественная скамейка, сильный русский костяк. Перасович использует широкую ротацию. Поэтому не удивлен, что они также идут без поражений.

— 10 ноября вам принимать казанцев в Москве…

— Да, после Перми (выездной матч с «Пармой» 5 ноября) начнем готовиться к встрече с УНИКСом. Думаю, это будет крутая игра для болельщиков.

— Вы уже успели сыграть против новичков турнира — «Самары» и МБА. Как впечатления?

— Игры с этими командами не были легкими, хотя мы и выигрывали с разницей 20–30 очков. Соперники были максимально мотивированны, сражались в каждом владении, даже когда судьба матча была уже решена. И, конечно, радует, что оба новичка идут в зоне плей-офф. МБА и «Самара» — качественное усиление для Лиги ВТБ.

— Не скучаешь без матчей Евролиги, к которым наверняка уже привык за годы в ЦСКА?

— Конечно, хотелось бы продолжать участвовать в главном баскетбольном турнире Старого Света. Но имеем то, что имеем. К сожалению, от нас ничего не зависит.

— По-прежнему следишь за турниром?

— Конечно. Смотрю хайлайты, по возможности стараюсь смотреть матчи целиком. Получают от этого удовольствие. В клубах произошли перемены, в этом году много претендентов на титул, борьба за него будет очень горячей.

— Этот состав ЦСКА боролся бы за место в плей-офф Евролиги?

— Сложно сказать, ведь мы комплектовались под выступление в одном турнире. Играть на два фронта — это другая история.